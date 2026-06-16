Alerta amarilla por tormentas en las provincias de Ourense y Lugo este miércoles

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Galicia afronta este lunes una jornada de avisos por lluvias asociados a la borrasca Joseph, con distintos niveles de al - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta amarilla por tormentas para este miércoles, 17 de junio, en las provincias de Ourense y Lugo.

Esta alerta estará activa entre las 13,00 y las 23,00 horas, una jornada en la que se prevén precipitaciones acumuladas de 15 litros por metros cuadrado por hora. También hay probabilidad de rachas muy fuertes, sin descartar granizo.

MeteoGalicia explica que se espera influencia anticiclónica para este miércoles en Galicia, pero todavía con cierta inestabilidad atmosférica por aire frío en capas altas.

Por la tarde crecerán las nubes de evolución en el interior que pueden traer los chubascos tormentosos, más probables en zonas altas. Se esperan máximas de hasta 34 grados en Ourense.

El calor, la lluvia y las tormentas pondrán este miércoles en aviso a once comunidades autónomas (CCAA), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esto tendrá lugar en un día en el que las máximas podrán superar los 36-38ºC en el noreste y los 38-39ºC en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.