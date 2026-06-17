Alerta naranja este jueves por lluvias en la montaña de Lugo y Ourense y en el sur de la provincia lucense

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha activado para este jueves la alerta naranja por lluvias en la montaña de Lugo y Ourense, así como en el sur de la provincia lucense.

Según confirman en un comunicado, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado de la situación a través del 112 a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntaros de Protección Civil y a clubs náuticos, entre otros.

En base a la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta se activa este jueves por precipitaciones acumuladas en una hora de 30 milímetros.

Debido a la alerta, la Comisión Escolar ha decidido suspender las actividades escolares en el exterior ya para este miércoles entre las 13.00 y las 00.00 horas, en tres zonas: Montaña de Lugo, con 14 ayuntamientos afectados (Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos e Triacastela), Sur de Lugo, con 11 municipios afectados (Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada) y Montaña de Ourense, con 19 localidades afectadas (O Bolo, Carballeda de Valdeorras, O Castro de Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, O Riós, San Xoán de Río, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo).

Además, la Secretaría Xeral para o Deporte de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes también ha acordado la suspensión este jueves de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el interior, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en las zonas afectadas por la alerta.