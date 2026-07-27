Alerta naranja este martes en la zona del Miño en Ourense por temperaturas de hasta 39 grados

Archivo - Gente bañándose por la ola de calor en Ourense - ROSA VEIGA - Archivo

OURENSE, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado una alerta naranja en la zona del río Miño en Ourense para este martes, 28 de julio, entre las 13,00 y las 21,00 horas.

Asimismo, la Aemet también activa alertas amarillas en varias zonas de las cuatro provincias este martes: interior y suroeste de la provincia de A Coruña, sur de Lugo, noroeste de Ourense, zona del Miño en Pontevedra y Rías Baixas.

Igualmente, MeteoGalicia lanza un aviso naranja para la zona del Miño en Ourense, en este caso desde las 15,00 horas del martes.

Por su parte, la Xunta informa de un nivel amarillo de alerta por ola de calor para este martes en la montaña de Ourense y zona de Valdeorras.

Mientras, este lunes, 27 de julio, varios municipios gallegos rozan los 37 grados pasadas las 15,00 horas: Salvaterra, Pontevedra y Ourense.