Alerta naranja por tormentas en la montaña de Lugo, que coincidirá con el aviso rojo por calor para 109 municipios

Archivo - Untermómetro marca la temperatura en la calle, a 5 de agosto de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activado para esta tarde la alerta naranja por tormentas y lluvias en la montaña de Lugo, que afectará a 14 municipios. Además, estos forman parte de los 109 que están en el nivel rojo de los avisos dispuestos por los efectos de las altas temperaturas sobre la salud.

La nueva alerta desplegada responde a la previsión de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet), que contempla este aviso desde las 15.00 hasta la madrugada del domingo. Según su predicción, las lluvias pueden llegar a acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora y las tormentas pueden ir acompañadas de granizo grande y rachas de viento muy fuerte.

Además, ya estaba previsto que las actividades deportivas federadas y del programa 'Xogade' en el exterior estuviesen suspendidas en la montaña de Lugo a partir del mediodía por la activación de la alerta roja por calor. Los municipios afectados y los horarios de vigencia de las alertas pueden consultarse en la web Deporte Galego.

Ante las fuertes lluvias, la Xunta recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las orillas de los ríos.

109 MUNICIPIOS EN ALERTA ROJA POR CALOR

Al respecto del aviso dispuesto por calor, son 109 los municipios afectados por la alerta roja, al tiempo que hay otros 55 en nivel naranja y otros 109 en donde el nivel es amarillo. Esto sucede en el contexto de la ola de calor que está azotando a toda España y que la Aemet ha previsto, como mínimo, hasta el miércoles.

La alerta roja por motivos de salud incluye las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, el centro y la montaña de Lugo, la montaña de Ourense y el interior de Pontevedra. Los principales grupos de riesgo son los mayores de 65 años y los menores de 4 años, además de personas con enfermedades.

Según la predicción de Meteogalicia, las altas presiones ubicadas al norte de la península Ibérica han atraído una masa de aire muy cálida procedente del norte de África que estará sobre Galicia hasta el miércoles. "Esto, combinado con el cielo despejado y las muchas horas de sol, hará que las temperaturas alcancen valores muy elevados", explica la Consellería de Sanidade, que pide seguir las recomendaciones trasladadas.

MÁXIMAS DE 39 GRADOS O MÁS

Estos avisos sanitarios se diferencian de las diferentes alertas meteorológicas que lanzan los servicios autonómico y estatal, que obedecen a las temperaturas y fenómenos previstos. En base a ellas, se prevé que zonas de Lugo y Ourense alcancen los 39 grados e incluso los superen.

A la altura del mediodía del domingo, varias estaciones de Meteogalicia ya han recogido valores superior a los 31 grados. Por ejemplo, Ribas de Sil (Lugo) registró 33.3 ºC a las 12.20 horas; Laza (Ourense), 32.2 ºC a las 12.20, y Verín (Ourense), 31.9 ºC a las 12.20.