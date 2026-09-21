La alerta roja por calor se mantiene para este martes en el interior de Pontevedra

Termómetro exterior de una farmacia marca 29 grados, a 4 de septiembre de 2026, en A Cañiza, Pontevedra - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alerta roja por calor se mantendrá activa para este martes en el interior de la provincia de Pontevedra.

Tal y como recoge el Gobierno gallego en un comunicado, según las predicciones remitidas por MeteoSalud, y en el ámbito del 'Plan de Actuacións da Xunta de Galicia fronte aos posibles efectos das altas temperaturas', para mañana permanecerán activas alertas por episodio de calor en las siguientes zonas isoclimáticas.

En el interior de Pontevedra, nivel 3, es decir, alerta roja. En el nivel 1, alerta amarilla, se quedan el noroeste, interior y suroeste de A Coruña; montaña de Ourense y las Rías Baixas.

Las previsiones de MeteoGalicia indican que las altas presiones están localizadas al norte de la península ibérica, donde quedarán estacionarias por lo menos hasta el miércoles.

Desde esa posición, impedirán que lleguen influencias atlánticas y atraerán aire cálido desde el sur. Esto dejará cielos despejados, viento en calma y temperaturas elevadas en los próximos días.

En lo que respecta a la práctica deportiva, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, suspende este martes la actividad del programa 'Xogade' en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior de la provincia de Pontevedra.

La actividad federada autonómica no se suspende, pero se recomienda no realizarla entre las 13.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con las horas de mayor calor, salvo en los deportes náuticos y acuáticos, donde no existe esa recomendación.

Asimismo, recomiendan a la organización que adapte los horarios de práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona, evitando, si es posible, las horas de mayor calor y adoptando las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas en la salud.