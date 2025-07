Alfonso Rueda espera que la nueva Ejecutiva del PP "refuerce" al partido para ser "apoyo de un gobierno cuanto antes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, ha puesto en valor que el presidente del partido a nivel nacional y el secretario general Alberto Núñez Feijóo y Miguel Tellado, respectivamente, sean gallegos y afiliados del PPdeG y ha destacado que la nueva Ejecutiva será la del "refuerzo del partido" para "dejar todo lo más armado posible para ser apoyo de un Gobierno cuanto antes".

En declaraciones a los medios en Sanxenxo, el líder del PPdeG, que ha señalado que este mediodía se desplazará a Madrid para participar en el Congreso de los populares, ha asegurado que "la única manera de enderezar el rumbo" ante "una deriva" tras "lo que se está conociendo de Pedro Sánchez, de los ministros y de los sucesivos secretarios de Organización", es dejar a los españoles "que hablen, que haya elecciones". Unos comicios tras los que, ha asegurado, "Feijóo será presidente del Gobierno".

En este contexto, ha contrapuesto la situación del PP con la del PSOE, que también celebra este fin de semana su Comité federal que, ha opinado Rueda, "ya veremos cómo acaba".

"Parece que todo está organizado para decir que al señor Cerdán no lo conocían de nada, que no pertenece al PSOE; no tiene nada que ver, dice la vicepresidenta del Gobierno, borrar todo el rastro. Pero eso no va a suponer, los españoles no son tontos, que creamos que no tienen ninguna relación con todo lo que estamos sabiendo", ha aseverado.