Alfonso Rueda inaugura en Madrid la primera sede de la Oficina económica de Galicia fuera de la región

Alfonso Rueda inaugura la primera oficina económica de Galicia fuera de la comunidad - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha inaugurado este jueves en Madrid la primera sede de la Oficina Económica de Galicia que abre fuera de la comunidad autónoma.

Este nuevo punto de atención servirá tanto para prestar asesoramiento a las empresas gallegas que están radicadas en la capital de España, como para captar nuevas inversiones.

Así lo ha indicado el presidente gallego esta tarde durante la presentación de este nuevo servicio, acto en el que ha estado acompañado por la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana.

Para Rueda, esta apertura "contribuirá" a la expansión económica y comercial de la comunidad, "dado el importante número de empresas de origen gallego que trabajan en Madrid y el dinamismo de los agentes económicos de la ciudad".

En un comunicado recuerdan que la Oficina Económica de Galicia es un servicio que arrancó en 2024 con el objetivo de "simplificar y desburocratizar" la atención a empresarios y emprendedores, concentrando en un mismo canal de atención todos los recursos de diferentes consellerías y organismos de la Xunta.

Además, a través de ella se ofrece asesoramiento y orientación personalizada para "garantizar la buena marcha de los proyectos, tanto de los que echan a andar como de los que buscan ampliarse o internacionalizarse".

Así las cosas, a partir de ahora estos servicios se prestarán también en la oficina de Madrid, ubicada en las dependencias de la Casa de Galicia, que además trabajará para dar visibilidad al potencial económico de la comunidad autónoma.

Por último, Rueda ha hecho hincapié en que Galicia es "un buen lugar para invertir" por su estabilidad política, por contar con una administración autonómica que "ofrece garantías a la iniciativa privada y por la buena marcha de su economía, con las cifras del paro en mínimos históricos y las exportaciones batiendo récords, entre otros datos positivos".