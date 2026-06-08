Alfonso Rueda recibe al Leyma Básquet Coruña tras conseguir el ascenso a la Liga ACB

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recibido este lunes al Leyma Básquet Coruña tras alcanzar este domingo su ascenso a la Liga ACB.

Según recogen en un comunicado, el titular del Ejecutivo ha encomiado el esfuerzo mostrado por equipo y cuerpo técnico tanto durante la temporada regular como en la Final Four celebrada este fin de semana en el Coliseum de A Coruña, de la que resultaron ganadores.

Alfonso Rueda también ha tenido palabras para la directiva y para la afición del club, "que no dejó de creer".

Por último, el presidente ha remarcado que con este ascenso Galicia "consolida el gran momento de su deporte", también en el baloncesto, con tres equipos gallegos que jugarán en la máxima categoría masculina y otros tres en la femenina.

"Vamos a presumir el próximo año, que es el gran año de Galicia, el año Xacobeo, de lo que vais a hacer en ACB gracias a vuestro esfuerzo", ha concluido.