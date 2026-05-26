Alfonso Rueda recibe al RC Deportivo de A Coruña tras su ascenso a Primera División

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, recibe al RC Deportivo tras su ascenso a Primera División. Pazo de Raxoi - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha recibido este martes en el Pazo de Raxoi a lo jugadores, cuerpo técnico y directiva del Real Club Deportivo de A Coruña tras su ascenso a Primera División.

El titular del Gobierno gallego ha trasladado sus felicitaciones al equipo por el éxito alcanzado esta temporada y ha destacado que, ocho años después, el club vuelve "al lugar donde alcanzó tantos éxitos". "Y esto no ha hecho más que empezar", ha señalado.

También se ha dirigido a la afición y a toda la ciudad de A Coruña, "parte fundamental" en la consecución del ascenso.

El presidente ha remarcado que este éxito es un "enorme orgullo" para toda Galicia y ha celebrado que el próximo año los gallegos puedan volver a disfrutar del derbi en la máxima categoría del fútbol español, "justo el año que va a ser el año de Galicia, el año Xacobeo".

Por último, ha reivindicado el deporte gallego como una "gran manifestación" de Galicia Calidade y al Deportivo como un "ejemplo inmejorable".