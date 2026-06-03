Alianza pola Vivenda convoca una manifestación este viernes en Vigo para exigir "medidas valientes" para reducir precios

Imagen de la concentración de este miércoles ante el Ayuntamiento de Vigo. - CEDIDA/EUROPA PRESS

VIGO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización Alianza pola Vivenda ha convocado una manifestación este viernes en Vigo para exigir "medidas valientes y contundentes" para reducir precios y solucionar el problema de la vivienda en la ciudad, que es la "más cara" de toda Galicia para vivir.

Así lo indicó el portavoz de este organismo, Juan Medela, quien lamentó que las medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones no van a solucionar esta situación porque "no enfrentan la raiz del conflicto, que es la especulación".

Él solicitó la vuelta de las prórrogas obligatorios de los contratos de alquiler, más seguridad jurídica para los contratos de temporada o la declaración de Vigo como zona de mercado tensionado, entre otras medidas, además de ampliar el parque público de vivienda con pisos ya construidos para dar respuesta urgente al problema actual.

También pidió más atención a las personas sin hogar y que el Ayuntamiento elimine los límites temporales de pernocta en los albergues.

"La vivienda nos está costando la vida. Hace falta actuar de forma contundente y urgente. Si queremos ser la mejor ciudad para vivir, tenemos que tener donde vivir", sentenció.

Por ello, animó a toda la ciudadanía a acudir a la manifestación de este viernes, que saldrá de Plaza de España a partir de las 20.00 horas.