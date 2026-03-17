Alianza pola Vivenda en Vigo organiza una manifestación este sábado por el "derecho a techo" en la ciudad

Imagen de la concentración de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La organización Alianza pola Vivenda en Vigo ha convocado una manifestación este sábado por el "derecho a techo" en la ciudad, lamentando la "emergencia habitacional" que vive con "precios por las nubes".

Este martes, representantes de la entidad se han concentrado ante la sede del Ayuntamiento de Vigo para anunciar esta protesta, que partirá desde la Plaza de España el sábado a partir de las 18.00 horas y recorrerá varias calles hasta la Delegación de la Xunta.

El portavoz de la Alianza, Juan Medela, ha criticado que la media de los alquileres en Vigo supere los 700 euros y siga subiendo. Frente a esto, ha dicho, las medidas que están poniendo en marcha las distintas administraciones "no van a resolver la situación actual".

Así, ha señalado que la apuesta por construir nueva vivienda protegida no permitirá alcanzar ni un cuarto de los demandantes de vivienda registrados, solicitando "medidas valientes" que vayan a la "raíz" del problema que, a su juicio, es la "especulación".

Por ello, ha exigido varias iniciativas, como solicitar que Vigo sea declarado zona con mercado tensionado, un plan plurianual para que el 15% de las viviendas construidas sean públicas, una moratoria de las licencias de viviendas de uso turístico, un censo de personas sin hogar o más plazas de residencias para estudiantes.