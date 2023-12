Una alimentación consciente y planificada: recomendación de profesionales del Hospital Vithas de Vigo de cara a Navidad

La nutricionista Sara Rivas Pereira llama a disfrutar las fiestas "sin sensaciones de culpa" y recomienda retomar la rutina cuando finalicen

La nutricionista y dietista Sara Rivas Pereira, de la Unidad de Sobrepeso y Obesidad del Hospital Vithas Fátima de Vigo, aboga por una alimentación "consciente" y una "planificación" para hacer compatible la salud con las celebraciones culinarias propias de la Navidad.

"No pasa absolutamente nada" por cometer un exceso puntual siempre que el resto de días se mantengan los hábitos habituales, recalca, como una recomendación para las personas que quieran controlar o reducir su peso: "Muchas veces nos olvidamos de disfrutar de los momentos con los nuestros al poner la alimentación y las pautas dietéticas en el punto de mira de estas celebraciones".

Sin embargo, la experta llama a ser conscientes de que "las navidades no duran dos meses, sino dos-tres semanas, de las cuales tan solo alrededor de siete días" se tiene alguna celebración.

"Por supuesto, es bueno cuidar nuestra alimentación y hacer ejercicio físico habitualmente, pero no va a pasar absolutamente nada por asistir y disfrutar de estas comidas especiales", agrega Rivas Pereira.

La nutricionista insiste en mantener una "alimentación consciente", es decir, "centrada en las sensaciones físicas y en las emociones", en el por qué se come y en el qué se come. Así, sugiere diferenciar cuándo se come por hambre, por presión social, por ansiedad o porque se tienen ganas.

"A veces, con la cantidad de comida que hay en la mesa en este tipo de celebraciones queremos probarlo todo, porque son preparaciones que no consumimos habitualmente, y está bien, pero hay que tener en cuenta las señales de nuestro cuerpo, es decir, el hambre, la saciedad, la apetencia, además de saber disfrutar el alimento", explica.

Ante ello, Rivas Pereira aconseja "coger una porción de aquel alimento (o aquellos alimentos) que sepamos que vamos a comer y, una vez lo hayamos terminado, ver qué sucede". En este sentido, llama a "escuchar" al cuerpo para saber cuándo parar, sin llegar a la sensación de estar llenos.

Como segundo factor a tener en cuenta, la nutricionista de la Unidad de Sobrepeso y Obesidad de Vithas Vigo señala la planificación. Por ejemplo, que en aquellos días de la Navidad en los que no se celebren reuniones, haya en la nevera los ingredientes necesarios para elaborar los platos de un día habitual.

Además, la sanitaria incide en que "en ningún caso" se deben compensar los excesos con ejercicio físico o con 'dietas detox', porque pueden desencadenar en "una falta de control en la ingesta".

"Disfrutar de estas fiestas, de la compañía y de la comida es algo que todos merecemos y deberíamos hacer, sin sensaciones de culpa, castigos ni compensaciones y retomando nuestra rutina al finalizarlas", sentencia Sara Rivas Pereira.