La conselleira de Vivenda, en Cortizo - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, cuenta con que Galicia pase de segunda por la cola a primera por la cabeza en peso de la vivienda protegida, con las actuaciones de la Xunta en este ámbito.

Así se ha pronunciado a preguntas sobre la memoria del Consello Económico e Social (CES), que advierte de que, en 2025, la comunidad gallega es la segunda con menor peso de la vivienda protegida.

Al respecto, ha reivindicado el "fuerte reto" y la "fuerte apuesta" del Gobierno gallego en este ámbito, "acompañado de presupuesto" y con medidas en marcha.

En línea con esto, ha resaltado la apuesta por la construcción industrializada, algo que también ha hecho durante una visita a Cortizo en Padrón (A Coruña), donde ha valorado su "progresiva incorporación" de sistemas de este tipo.