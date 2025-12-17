Altri vuelve a enfrentar a Pontón y Rueda antes del parón navideño: de pedir "carpetazo" a la decisión "técnica"

Manifestantes portan una pancarta con lema 'En defensa de nuestra tierra. Altri no' durante una manifestación contra el proyecto de Altri. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La estela de la manifestación del pasado domingo en Santiago contra el proyecto de la pastera lusa Altri en Palas de Rei (Lugo) ha llegado también al último pleno del año en la Cámara autonómica, donde la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente gallego, Alfonso Rueda, a escuchar "el clamor social" y dar "carpetazo definitivo" a este plan industrial.

En la sesión de control al presidente, Pontón ha recordado a Rueda que el pasado domingo se volvió a oír el grito de "Altri non" en una manifestación "masiva" por las calles de la capital gallega, al tiempo que le ha pedido que, "por una vez, no se esconda detrás de los técnicos".

"Todo el mundo en este país sabe que esta decisión es una decisión política que tomó el PP antes de que hubiese un solo informe encima de la mesa", ha continuado Pontón, a quien Rueda ha replicado con contundencia que, en su Gobierno, las decisiones de este tipo se adoptan por criterios "técnicos".

"Lo otro será donde ustedes gobiernan, pero en este Gobierno las decisiones de los técnicos son la base de las decisiones políticas", ha esgrimido Rueda, convencido de que la postura del BNG y su discurso centrado en decir "lo de siempre, que el PP gobierna para lobbies y para empresas amigas", le impide mejorar resultados electorales.

Para Rueda, quien ha atribuido que el Bloque "busque la algarada" a que no logra "ganar elecciones", esta coyuntura y forma de proceder "explica" que Pontón "lleve 25 años atornillada al banco de la oposición". "Yo prefiero el Gobierno del 'sí' y que usted siga encabezando la oposición del 'no' a todo", ha advertido.

Por su parte, Pontón ha cargado contra el "bulogobierno" de Rueda que presentó "un proyecto como una biofábrica textil que después de las elecciones se pudo ver que era una macrocelulosa" y le ha recriminado no poder "ocular que gobierna para las empresas amigas del PP".

No en vano, ha recordado que la empresa portuguesa tiene como socia a Greenalia y ha mencionado a la exconselleira Beatriz Mato, que estuvo en su consejo, para recalcar que "las puertas giratorias siempre están bien engrasadas en el PP".

Además, con el trasfondo de la polémica en Madrid del Grupo Ribera y el Hospital de Torrejón, que gestiona el centro Povisa , Pontón ha pedido a la Xunta hacer público el "contrato millonario" con el hospital vigués, y "garantías de que no se está haciendo negocio a costa de la salud de los gallegos".

CARA A CARA CON OJEA

Previamente, el diputado de Democracia Ourensana (D.O.), Armando Ojea, que en esta ocasión preguntó, por cupo, en lugar del socialista José Ramón Gómez Besteiro, ha demandado a Rueda una mayor apuesta presupuestaria por la provincia de Ourense, sobre todo tras el impacto de los incendios registrados el pasado verano.

Ojea ha arrancado su intervención mostrando dos imágenes, una de costa y otra de territorio quemado por los fuegos, y aunque ha asegurado que no tiene nada "en contra de la belleza del litoral", ha considerado "frívolo" que la Xunta apueste por "priorizar inversiones en el litoral" en vez de en Ourense.

Rueda, quien le ha agradecido que, "a diferencia" de lo que en los últimos plenos ha sucedido con Besteiro, pregunte por lo enunciado en el registro de la Cámara, y no ejercer de "sectario", le ha instado a no seguir la senda de dar "carnés de buenos o malos ourensanos".

Así, ha reivindicado los resultados electorales en la provincia, que ha vinculado con que la Xunta "cumple" con la misma, y ha puesto como ejemplo varias inversiones consignadas en los presupuestos gallegos para 2026, aprobados en la pasada jornada en el Pazo do Hórreo, y a los que, ha recordado, Ojea "no presentó ninguna enmienda".

El parlamentario ha insistido en las prioridades políticas y ha defendido que D.O. no caerá "en la trampa de las enmiendas parciales", mientras que Rueda ha insistido que el hecho de apostar por invertir en el rural no significa que la Xunta no vaya a "priorizar" proyectos en el resto del territorio.

Además, ha defendido la "agilidad" de las ayudas de la Xunta por los incendios del verano, un modo de actuar que ha contrapuesto con el del Gobierno central, que "aún está empezando". "Y que sabe dios cuando acaba porque aún no terminó las de hace tres años", ha zanjado.