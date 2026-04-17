Alumnado del IES Ordes (A Coruña) logra el segundo y cuarto puesto en la competición educativa Young Business Talents

Alumnado del IES de Ordes logra el segundo puesto en la Young Business Talents. - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos equipos de alumnos y alumnas del IES Ordes (A Coruña) han obtenido el segundo y cuarto puesto en la decimoquinta final nacional de Young Business Talents, la competición educativa de simulación empresarial organizada por Abanca y Praxis MMT, que busca jóvenes con talento empresarial.

Estos preuniversitarios han competido con 340 jóvenes procedentes de 78 centros docentes de toda España para alzarse con el título de 'Mejor empresario virtual de España', que finalmente han obtenido alumnas del IES Comuneros de Castilla, en Burgos.

Tal y como ha destacado la organización, los participantes han demostrado contar con "grandes habilidades directivas" y "una óptima visión para los negocios al lograr gestionar de la manera más eficiente" su empresa virtual del sector de la alimentación, especializada en productos lácteos, y obtener la mayor rentabilidad.

También han destacado "por su trabajo en equipo y la buena comunicación a la hora de tomar decisiones estratégicas en áreas clave como marketing, ventas, producción, recursos humanos o finanzas".

"El nivel que hemos visto entre los jóvenes confirma que existe una generación sobradamente preparada, con gran talento y con un enorme potencial. No solo hemos visto competir a estudiantes, sino a auténticos directivos en acción. Los participantes no solo han adquirido conocimientos, sino que han sabido aplicarlos con criterio, tomar decisiones complejas y adaptarse a un contexto cambiante, que es exactamente lo que demanda hoy el mundo profesional. Este tipo de experiencias permite a los estudiantes enfrentarse a situaciones reales y desarrollar competencias que difícilmente se adquieren solo con la teoría", ha afirmado Nuño Nogués, director de la competición educativa Young Business Talents.

Durante la final del certamen, los más de 300 finalistas, estudiantes de ESO, Bachillerato y de los ciclos formativos de grado medio o superior, se han convertido "en auténticos directivos", viviendo en primera persona la gestión de una empresa, al tener que dirigir su propia compañía virtual con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial que les ha enfrentado a situaciones reales que se viven dentro de una compañía, como cambios en la demanda, fluctuaciones de precios o decisiones de la competencia.

A lo largo de la jornada, los equipos han tenido que analizar datos, definir estrategias y tomar decisiones en tiempo real con el objetivo de lograr la mayor rentabilidad posible y posicionarse como la empresa más competitiva del mercado.

MÁS DE 11.000 PARTICIPANTES

El camino hasta esta final nacional que pone el broche de oro a esta competición educativa ha sido exigente, ya que esta edición arrancó el pasado mes de noviembre con la participación de un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España y solo los mejores equipos han conseguido una plaza en la final.

Los estudiantes han tenido que competir desde las aulas en diferentes fases online con la ayuda de sus profesores, así han podido vivir en primera persona una experiencia de laboratorio sin riesgos, para conocer desde dentro la gestión empresarial.

Más allá de la competición, ha destacado la organización, este programa educativo da la oportunidad a miles de jóvenes de vivir en primera persona la experiencia de dirigir una empresa en un entorno competitivo que reproduce de manera realista las dinámicas del mercado.

Los centros educativos participantes reciben de manera gratuita los simuladores empresariales, una herramienta de aprendizaje innovadora que permite a los estudiantes aplicar conocimientos teóricos en un entorno realista.

Los equipos ganadores se han repartido más de 10.000 euros en premios, destinados tanto a estudiantes como a docentes, además de recibir diplomas acreditativos que contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional.