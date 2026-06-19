(AM) El alcalde de Viana (Ourense) pide la declaración de zona catastrófica: "Esto es un tsumani, todo arrasado"

Un coche arrastrado por la riada, a 19 de junio de 2026, en A Bouza, Viana do Bolo, Ourense, Galicia (España). Las fuertes tormentas que acontecieron ayer en las provincias de Lugo y Ourense han dejado a las localidades de Viana do Bolo y Valdeorras con c - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los daños causados por las intensas lluvias registradas esta semana en puntos de la provincia de Ourense como Viana do Bolo, Vilamartín de Valdeorras y Vilardevós empiezan a ser cuantificados por las administraciones. Unos desperfectos ante los que el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, considera necesario la declaración de zona catastrófica.

"Esto es un tsumani, todo arrasado", ha asegurado en declaraciones a los medios Germán García-Ávila, que ha sostenido que en su localidad se dan "de libro" las circunstancias para que esta declaración sea aprobada por las administraciones competentes.

El alcalde de este municipio en la que los lluvias han llegado a afectar a viviendas enteras ha reconocido que el Ayuntamiento no está capacitado para hacer la valoración técnica de todo lo que se necesita invertir para solucionar la situación, pero ha dicho que otras administraciones como la Xunta sí pueden contribuir a ello para, a partir de ahí, decidir las medidas a adoptar. "Nosotros vamos a recurrir a todo lo necesario para que los vecinos puedan volver a desarrollar su vida con normalidad", ha dicho.

Y es que, según ha explicado, en Viana do Bolo hay cuatro aldeas muy afectadas: A Bouza, Pixeiros, O Castro y Prado Cabalos. "En principio parecía que Padro Cabalos iba a ser el punto más conflictivo porque hay ingentes cantidades de material orgánico y piedras presionando los pilares de un puente y si este se venía abajo, arrasaba Prado Cabalos", ha señalado. Sin embargo, ha indicado que, por el momento, resistió y "la presión ya es mucho menor" toda vez que operarios están retirando este material por si vuelve a llover.

Germán García-Ávila, que ha atendido a los medios en A Bouza, ha sostenido que allí la situación es un "auténtico destre" y ha considerado que las cortas hechas tras los incendios, en las que "no se retiró la maleza", permitieron que el agua "transcurriese sin problema" y empezase a arrastrar todo el material orgánico que provocó la situación.

El regidor, que ha explicado que también hay carreteras cortadas entre A Bouza y Pixeiros, así como en O Castro, ha señalado que ahora se debe llevar a cabo un peritaje para que las con bienes afectados puedan reclamar a los seguros.

Asimismo, ha indicado que la Diputación de Ourense y la Xunta están trabajando en la zona y hay gente sin agua ni luz a la que el Ayuntamiento ha llevado agua potable y que se trabaja para restablecer el suministro.

Ante esta situación, ha destacado que el gobierno local convocará un pleno para reclamar todas las ayudas necesarias a las distintas administraciones.

El alcalde ha atendido a los medios este viernes en A Bouza, lugar que ha sido visitado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, junto a otros cargos socialistas.

VILAMARTIN DE VALDEORRAS Y VILARDEVÓS

Por su parte, consultada por Europa Press, la alcaldesa de Vilamartín de Valdeorras, Sherezade Núñez Rodríguez --que este mismo viernes ha sido proclamada en el cargo tras la renuncia del anterior regidor--, ha explicado que en su municipio hay daños muy cuantiosos, como calzadas y bajos anegados, y que habrá vecinos "con muchos problemas", si bien no se han llegado a destruir viviendas.

La regidora ha explicado que este mismo jueves se ha desplazado a la zona el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien les trasladó que una vez hecha la valoración de los daños se analizarán las ayudas a poner en marcha.

Entre los principales problemas en la localidad está la falta de agua potable en muchos de los puntos después de que, conforme ha explicado Sherezade Núñez, quedasen sin suministro al quedar "catapultadas las captaciones".

En estos momentos, conforme ha explicado, las principales labores se centran en liberar los pasos sepultados y las carreteras, donde operarios trabajan con la ayuda de las máquinas de la Diputación de Ourense.

En este sentido, también en declaraciones a Europa Press la alcaldesa de Vilardevós, Tamara Balboa, ha explicado que si bien el suministro de agua en su localidad no se llegó a interrumpir, no se recomienda el consumo del agual.

La alcaldesa ha explicado que el ayuntamiento habilitó pozos de bombeo para evitar que el suministro se interrumpiese, pero ha detallado que el agua presenta turbieza debido a los problemas registrados en la zona de captación.

Unos episodios de turbieza que, al igual que el regidor de Viana, ha relacionado con los incendios forestales del pasado verano. "Al arder por encima de las captaciones, el agua arrastró ceniza, lodo y piedras que dañaron las tuberías", ha dicho.

A ello, según ha explicado, se añade que las lluvias dañaron el camino de acceso a estas captaciones, por lo que se necesita maquinaria pesada para poder solventar la situación.

Así las cosas, el Consistorio procederá este mismo viernes a repartir agua potable entre los vecinos.

(Habrá foto profesional)