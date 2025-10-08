Amaia recalará en A Coruña el 31 de enero de 2026 con su gira 'Arenas'

Archivo - La cantante y actriz Amaia actúa durante un concierto, en el Movistar Arena, a 23 de febrero de 2025, en Madrid - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Amaia finalizará su gira 'Arenas' el 20 de diciembre de 2026 con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, pero antes recalará en A Coruña el 31 de enero, en el Coliseum.

Además de esta parada, la cantante estará en Pamplona (3 de enero, Navarra Arena), Sevilla (6 de febrero, Cartuja Center), Bilbao (3 de mayo, Bizkaia Arena - BEC!) y Valencia (31 de mayo, Roig Arena) durante 2026.

La preventa tendrá lugar el próximo 14 de octubre a partir de las 12.00 horas y la venta general se abrirá el 15 de octubre a las 13.00 horas en la web de la propia artista Amaia www.amaiaromeroarbizu.com.