Amigas das Cegoñas organiza una jornada intergeneracional de protección de la cigüeña como "símbolo" de salud ambiental en Trasmiras, Ourense, Galicia (España). - AMIGAS DAS CEGOÑAS

OURENSE, 6 (EUROPA PRESS)

La Asociación Amigas das Cegoñas ha organizado este pasado miércoles una jornada intergeneracional en el municipio ourensano de Trasmiras para llevar a cabo diversas actividades de protección de la cigüeña blanca como "símbolo de la biodiversidad local" y un "indicador clave de la salud ambiental de la región".

Según ha informado la asociación, se trata de la segunda actividad incluída en el proyecto "Cegoñas Guardianas por el Clima", que ha contado con la participación de 30 niños y niñas del campamento de verano Genius Lab para llevar a cabo talleres creativos.

Entre ellos, los participantes han colaborado en la construcción de un nido con ramas y materiales naturales, colocando junto a este carteles con mensajes y acciones concretas para cuidar a la especie y preservar el entorno natural.

Asimismo, el encuentro ha permitido a los jóvenes visualizar ejemplos reales de plásticos y basura que "frecuentemente amenazan los nidos de las cigüeñas". "Es un problema que el proyecto busca combatir activamente", han trasladado fuentes de la asociación.

La iniciativa ha contado con la colaboración de la Casa dos Mestres y del propio Ayuntamiento de Trasmiras, así como con el respaldo de Funding Fairer Futures y la Unión Europea. "No solo estamos protegiendo a una especie, estamos sembrando la semilla de la justicia climática en las generaciones que heredarán este territorio", han celebrado representantes de la asociación.