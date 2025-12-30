Ampliadas las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas ante el "volumen de solicitudes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este martes la ampliación de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas ante el alto "volumen de solicitudes recibidas". El parte presupuestario inicial, de 2,3 millones de euros, superará los cuatro finalmente tras la nueva inyección económica de 1,9 millones.

La orden, aprobada este mismo lunes, supone el incremento de la partida presupuestaria publicada el pasado 12 de febrero en el propio DOG. El cambio, sin embargo, no supone la apertura de "un nuevo plazo de solicitudes" o la alteración de las bases establecidas.

El crédito inicial, proveniente de los Presupuestos Generales de Galicia, ha resultado "insuficiente" debido al alto volumen de solicitudes recibidas. El objetivo de la ampliación, tal y como ha recalcado el documento, es el de "conceder la subvención al mayor número de beneficiarios posible".

Conforme al DOG, el aumento de la partida es posible porque la Ley 9/2007 de subvenciones de Galicia permite el incremento de los créditos presupuestarios cuando existan "mayores disponibilidades presupuestarias" en los presupuestos correspondientes de la Comunidad Autónoma.

Además de ser publicada, la orden ha entrado en vigor también este mismo martes, influyendo en las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas retornadas para la convocatoria de 2025.