Amplio seguimiento de la huelga general en los servicios de recogida de basura de Galicia

Varias personas durante los piquetes organizados por la huelga general en el primer turno de Alcoa, a 11 de noviembre de 2026, en San Cibrao, Lugo, Galicia (España). La huelga afectará a la automoción, montajes e industrias auxiliares. No hay servicios mí - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG denuncia una "desproporcionada actuación" tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local en el piquete informativo con motivo de la huelga general en Ecolugo, "donde identificaron a varias personas sin razón alguna". Con todo, indica que funcionan únicamente los servicios mínimos en el servicio de recogida de basura de la ciudad.

Por zonas, la central nacionalista informa de que, en Vigo, en la farmacéutica Cofano ya no entró el turno de noche y también está "parada al 100%" FCC, que gestiona la recogida de basura y la limpieza viaria de la ciudad.

En BorgWarner Zamans, en el turno de noche, de un totald e 152 personas solo entraron tres encargados y ocho personas en el taller, según la CIG, y en la planta de Pescanova de Chapela solo entró una parte del personal.

"Prácticamente todas las empresas del sector de la automoción tanto de Vigo como de O Porriño están paradas, así como la empresa de logística y de transporte de mercancías STEF", señala.

En A Coruña, el servicio de recogida de basura del Consorcio das Mariñas, que incluye todos los ayuntamientos del área metropolitana --excepto la propia A Coruña y Arteixo-- está "parado", agrega, como también el de la ciudad.

En el almacén de Zara logística el paro también está siendo, según la central, "significativo" en el turno de noche y espera que haya un mayor seguimiento en los de día.

En Ferrol, el turno de noche de Navantia no entró, la basura de Narón tampoco y solo funcionan los servicios mínimos en la recogida de la ciudad departamental.

En Pontevedra, el seguimiento es "total" en el turno de noche de Treves y del servicio de recogida de residuos sólidos urbano no salió "ni el turno de noche ni los servicios mínimos".

Por su parte, en Ribadavia, "prácticamente todo el personal de la fábrica de piezas y componentes metálicos Rubí Automotive del turno de noche secunda la huelga".