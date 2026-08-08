Ana Miranda advierte de la "falta de prevención" ante incendios forestales y reconoce que Europa "no está preparada"

Archivo - La eurodiputada del BNG. Ana Miranda. - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda (Cuntis, 1971), ha advertido de la "falta de prevención" ante los incendios forestales y, tras reconocer que Europa "no está preparada", ha alertado de que "de nada vale" que se envíen fondos europeos si "hay un problema de gestión".

En una entrevista concedida a Europa Press, la eurodiputada nacionalista señala que el problema en esta materia "no es solo Europa", sino que son "gobiernos como el gallego que no hacen su trabajo", incluido, añade, "con fondos europeos".

Y es que, tal y como sostiene Miranda, "de 200.000 hectáreas calcinadas, solo se restauraron 6.000". "Eso se lo trasladamos a la Comisión Europea porque de nada vale que se manden fondos europeos", advierte.

En este sentido, la representante del Bloque cree que el problema pasa porque "hay lugares como Galicia" que, lamenta, "no hacen prevención", lo que se suma a "un problema de gestión" y de "falta de restauración".

En esta misma línea, explica que en la negociación del nuevo marco financiero plurianual, en cuanto a las enmiendas de la PAC, ya ha incluido "mucha información relacionada con los fuegos" para que dentro de los criterios que se recojan de gasto, se exija que haya "una restauración suficiente".

SECTOR PRIMARIO

Además, Ana Miranda lamenta que la Comisión "no se atreve a hacer una verdadera reforma" de la política común pesquera, lo que ve como "una verdadera ruina".

"La Comisión no quiere hacer una verdadera reforma, no tiene en cuenta el elemento social y la implicación que tiene en una región como la nuestra. La política pesquera no atiende a la realidad de nuestro sector", critica.

A este respecto, Ana Miranda también recuerda que el BNG defendió en Bruselas "el 'no' al Mercosur" y reclamó "el aumento de salvaguardias más amplio".

MÁS FONDOS Y LENGUA GALLEGA

Otro de los puntos donde la eurodiputada gallega está "dando la batalla" es en la comisión de cohesión, donde presentó más de 170 enmiendas relacionadas con la despoblación, el incremento de fondos para gasto social y, en definitiva, "con una visión distinta a Von der Leyen", una presidenta "del PP aliada con esa tendencia de incremento del gasto militar".

En materia de estos fondos, apunta, está también en juego el Corredor Atlántico, sobre el que también presentó enmiendas que fueron aprobadas y que harán que "se conecte la red de transportes para que la conexión con Portugal se acabe".

Asimismo, sobre que el gallego se pueda hablar en las instituciones europeas, la representante del Bloque denuncia que "quien está boicoteando que el gallego no sea oficial es el PP" en la Mesa del Parlamento.

"Nuestro grupo parlamentario está apoyando, pero falta el apoyo de Esteban González Pons para que eso se efectivice", sostiene la eurodiputada.

ESPERA QUE LA COMISIÓN "NO TARDE EN RESOLVER" SOBRE LA AP-9

Por otro lado, cuestionada por el procedimiento de infracción abierto en relación con la concesión de la autopista AP-9, Miranda confía en que la Comisión "la declare ilegal" porque "es lo que está pidiendo la ciudadanía, afectada por uno de los precios más altos" y que, recuerda, es fruto de una concesión otorgada "por un gobierno del PP".

"Esperemos que la Comisión no tarde en resolver", desea Miranda, que reivindica que cuando esa resolución llegue se demuestre que sus preguntas parlamentarias "sirvieron".

ALIANZA PP-EXTREMA DERECHA

Por otro lado, Miranda sostiene que hay una "alianza" del PP europeo, español y gallego con la extrema derecha "cada vez más evidente", que "boicotean" en Europa cuestiones como "la denuncia de Altri, de la CRTVG o otras cuestiones sociales". "Nosotros seguimos aquí luchando porque Galicia cuente", reivindica.

Sin embargo, la eurodiputada pide poner en valor la importancia de las instituciones europeas, recordando luchas como las de las víctimas del Alvia, los afectados por las preferentes, las mariscadoras de la ría do Burgo o afectados por proyectos mineros. "Cuando viven eso sí que se dan cuenta de la importancia", subraya.