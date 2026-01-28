Ana Miranda (BNG), junto a 30 eurodiputadas, pide prohibir una cumbre que "atenta contra mujeres y colectivo LGTBIQ+"

Archivo - La portavoz del BNG en Europa, Ana Miranda - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha impulsado el envío de una carta --firmada por un total de 30 eurodiputadas-- dirigida a la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y que pide que se prohíba la celebración del acto 'VII Cumbre Transatlántica' (2 y 3 de febrero) por "atentar contra las mujeres y el colectivo LGTBIQ+".

"Durante dos días, el Parlamento Europeo se prepara para ofrecer un foro a activistas que se oponen a la democracia y defienden las llamadas terapias de conversión, abogan por una restricción estricta del aborto, vinculan a las personas LGBTQ+ con la pedofilia, han sido condenados por violencia política contra legisladores transgénero y promueven narrativas xenófobas, incluida la teoría conspirativa supremacista blanca del 'Gran Reemplazo'", censura la carta.

El documento impulsado por Miranda cuenta con las firmas de un total de 30 euodeputadas y eurodiputados de cuatro grupos políticos: Verdes/ALE, La Izquierda, Renovar Europa y S&D. Entre ellas, también se encuentran Irene Montero e Isa Serra (Podemos), Estrella Galán (Sumar), Pernardo Barrena (EH-Bildu), Vicent Marzà (Compromís) y Jaume Asens (Comuns).

En la carta, sus firmantes inciden en quién son los organizadores del encuentro: Political Network for Values (Red Política de Valores), que describen como "un grupo anti-mujeres y anti-LGTBQI+", y los grupos parlamentarios de extrema derecha Patriotas por Europa --del que forma parte Vox-- y el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos.

Añade que el encuentro incluirá la presencia de la diputada de Uganda Lucy Akello, quien "ayudó a aprobar leyes que imponen la pena de muerte o cadena perpetua a las personas LGTBIQ+".

Por estas razones, esta treintena de parlamentarios consideran que "la manifestación internacional fascista no debería financiarse con fondos europeos ni celebrase en las instalaciones del Parlamento Europeo", como está previsto para esta caso.