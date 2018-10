Ana Pastor cita este xoves aos portavoces do Congreso en relación á comisión do Alvia

Publicado 14/02/2018 20:11:27 CET

A Cámara ten pendente constituír as investigacións das traxedias do tren de Angrois e do avión de Spanair

A presidenta do Congreso, Ana Pastor, convocou para este xoves un xantar de traballo cos portavoces parlamentarios co fin de tratar de ordenar a axenda de traballos pendentes da Cámara, que inclúe as decenas de leis bloqueadas, varias subcomisiones esperando porse en marcha e dúas comisións de investigación pendentes de constituír, unha delas a do accidente do tren Alvia en Angrois (Santiago).

Esta comisión, para determinar eventuais responsabilidades no sinistro que acabou coa vida de 80 persoas, leva varada desde o pasado mes de setembro ante a incapacidade dos grupos de acordar quen presidirá ese órgano.

Precisamente a semana pasada, a asociación de vítimas rexistrou no Congreso unha carta dirixida á presidenta da Cámara na que lle emprazaban a constituír xa a comisión de investigación. Aínda que a presidenta comentou que os cidadáns se dirixen á Presidencia para formular as súas queixas, neste caso a decisión corresponde aos grupos, non a ela.

EN BARBECHO

Como xa fixese o pasado setembro, Pastor quere subliñar aos grupos a necesidade de que desatasquen algunhas das proposicións de lei, a maioría impulsadas pola oposición, que xa foron tomadas en consideración polo Pleno pero que se atopan varadas debido ás sucesivas prórrogas dos prazos de presentación de emendas que veñen acumulando.

Séguese buscando un compromiso dos grupos parlamentarios para limitar estas ampliacións de prazo, condicionando as prórrogas a que teñan un respaldo parlamentario maioritario.

Desde o inicio da lexislatura, o Congreso ten en barbecho decenas de iniciativas lexislativas, algunhas das cales están aparcadas desde fai máis dun ano.

Tal é o caso da proposta de reforma do Estatuto de Autonomía da Comunidade Valenciana, cuxo orixe se remonta aos anos de Goberno socialista e que esta lexislatura está varada desde novembro de 2016; a subida do Salario Mínimo Interprofesional, parada desde decembro de 2016; ou a suspensión da LOMCE, que tamén se atopa conxelada desde ese mesmo mes pendente do Pacto de Educación.

Na neveira tamén están, entre outras proposicións, a desclasificación de segredos oficiais, auspiciada polo PNV en novembro de 2016; dous para derrogar ou modificar a Lei de Seguridade Cidadá; e outra máis para suprimir a prisión permanente revisable, impulsada tamén polos nacionalistas vascos.

XA SE QUEIXARON PNV E GARZÓN

Este atraso na tramitación das leis xa provocou que o PNV, apoiado por PSOE, Unidos Podemos, ERC e o Grupo Mixto, impulsase un escrito dirixido á presidenta do Congreso no que se pedía limitar as prórrogas, pero, a pesar da reunión de setembro, aínda non hai un acordo sobre que criterios aplicar á hora de autorizar ou non ampliacións de prazo de presentación de emendas.

Recentemente, o coordinador federal de EU, Alberto Garzón, tamén se dirixiu por carta á presidenta reclamándolle pór fin ao bloqueo lexislativo no Congreso, do que acusou directamente ao PP e Cidadáns.

Ademais deste asunto, Pastor comentou aos xornalistas que tamén quere falar na cita deste xoves das subcomisiones que traballarán neste novo período de sesións, que se estenderá até xullo. Actualmente o Congreso ten abertas sete subcomisiones de estudo e ten lista de espera para pór en marcha novas.

A iso engádese o caso das comisións de investigación, pois ás dúas que están abertas e aínda con moitos meses por diante (as relativas ao presunto financiamento ilegal do PP e a que aborda a crise financeira) deberán sumarse outras dúas que están aprobadas polo Pleno e que esperan á súa constitución.

SPANAIR E CASTOR

Ademais da comisión do Alvia, está pendente de constituír a comisión que o Pleno do Congreso aprobou o 6 de febreiro para investigar as causas do accidente dun avión de Spanair en Madrid-Barallas, que en agosto de 2008 cobrouse a vida de 154 persoas.

E esperando a que a Xunta de Portavoces do Congreso poña data para o seu debate no Pleno do Congreso segue a comisión de investigación que Unidos Podemos e o Grupo Mixto solicitaron en relación coa adxudicación do proxecto Castor e a posterior indemnización.