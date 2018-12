Ana Pontón (BNG), sobre la sanidad gallega: "O nos toman por tontos, o estamos ante un gobierno de sádicos"

Publicado 16/12/2018 15:48:04 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arremetido contra la gestión sanitaria de la Xunta de Galicia, que lidera un Alberto Núñez Feijóo al que considera que "es un peligro para la salud de los gallegos", con políticas de "mentira y la ocultación" para ocultar los "recortes" y una "política privatizadora".

"La respuesta del PP es que lo hacen maravillosamente, o es que nos toman por tontos o realmente estamos ante un gobierno de sádicos", ha asegurado Pontón, en una entrevista este domingo en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press.

En un contexto marcado por la dimisión en bloque de más de una veintena de jefes de servicio de Atención Primaria del área sanitaria de Vigo y las protestas de distintos colectivos sanitarios y de usuarios, Ana Pontón, ha acusado a Feijóo de estar "destruyendo" y "triturando" la sanidad gallega.

La portavoz nacional del BNG ha demandado al presidente de la Xunta una "rectificación" de las políticas sanitarias actuales y el cese del conselleiro de Sanidade, Jessús Vázquez Almuiña, porque es "parte del problema".

Un problema que describe marcado por "listas de espera disparadas, con cientos de personas que no aparecen en listas oficiales" o con más de 100.000 personas que no toman sus tratamientos "porque no pueden pagarlo", y con "movilizaciones todas las semanas".

En este contexto, pone el foco en el fallecimiento de una persona en el PAC de A Estrada que no llegó a recibir asistencia sanitaria. La comparecencia de sus familiares se realizará este lunes, pero será en el marco de una comisión de investigación de sanidad alternativa, impulsada por los grupos de la oposición como respuesta a la 'oficial' celebrada en el Parlamento, pero a la que En Marea, PSdeG y BNG no acuden en protesta por el "veto" del PP a los comparecientes que habían propuesto.

"Tienen miedo a que la gente hable", ha zanjado Ana Pontón, que ha censurado la negativa del Parlamento de Galicia a que se celebre en sus instalaciones esta "contracomisión".

A su juicio, se trata de un "veto antidemocrático", de "política cutre", que ha permitido que los miembros del PP se quiten "la careta de demócratas" y demuestren "que son autoritarios". "Se creen que el Parlamento es de ellos", ha remarcado.

TRANSFERENCIA AP-9

Por otra parte, después de que el Congreso haya aprobado la transferencia de la AP-9 a Galicia, Ana Pontón reclama que se dé un paso más y se estudie tanto el rescate de la Autopista del Atlántico como la rebaja de peajes.

"Lo que tiene que hacer el presidente de la Xunta es ponerse a negociar con el Gobierno y Audasa para que no se suban los peajes el próximo año", al considerar que la autopista ya está más que "amortizada".

Ana Pontón reprocha al PP que ahora que no gobierna haya cambiado su discurso con respecto a la AP-9, pero le exige que además dé explicaciones por su gestión anterior. Acusa así al PP de la situación en la que se encuentra la Autopista, por la ampliación del período de concesión hasta 2048 que se acordó durante el gobierno de José María Aznar.

"El PP tiene mucho que ver, fue el gobierno de Aznar el que privatizó la AP-9, el que la vendió a precio de saldo por 1.500 millones de euros y amplió la concesión hasta 2048, y aún no pidieron perdón por su traición al país", ha remarcado.