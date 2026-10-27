Ángeles Vázquez avanza continuidad en Política Social y Nicolás Vázquez, un medio ambiente "compatible" con la industria

1128808.1.260.149.20261027134607 Fabiola García, Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos conselleiros de Política Social e Igualdade, Ángeles Vázquez, y de Medio Ambiente e Cambio Climático, Nicolás Vázquez, han tomado posesión de sus cargos --ambos con la fórmula del juramento-- este martes. La titular de la cartera social ha prometido "dedicación" y dar continuidad a la labor de Fabiola García, mientras que Nicolás Vázquez, exsecretario xeral de Industria, ha garantizado que trabajará por un medio ambiente "compatible" con el desarrollo empresarial.

Ambos han intervenido en un acto solemne en el Pazo de Raxoi, en el que el presidente gallego, Alfonso Rueda, les ha dado la bienvenida, al tiempo que ha reivindicado la "continuidad" en su Gobierno y tirar de fichajes "de la casa" para cerrar una remodelación que, ha reconocido, "no habría hecho" de no verse abocado a ella por la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de incorporar a Fabiola García a la candidatura al Congreso por A Coruña.

Rueda ha reafirmado que su Gobierno "funciona" y ha afirmado que en el Consello de la Xunta se sienta rodeado por "un equipazo". En este escenario, ha definido a Ángeles Vázquez como "una apuesta segura" y "una todoterreno" que ya ha pasado por distintos departamentos de la Xunta --donde es una de las conselleiras más veteranas, junto con Román Rodríguez (Educación)--.

El presidente ha resaltado que la melidense ha acumulado una amplia experiencia en la gestión de áreas complejas y de enorme valor en Galicia, como Medio Rural y Medio Ambiente. Con especial énfasis ha subrayado que "capitaneó" la batalla por la competencia de gestión del litoral.

En el caso de Nicolás Vázquez, ha destacado que es difícil encontrar a alguien que "hable mal de él" y ha ensalzado "su profesionalidad, su rigor y su papel en logros fundamentales de la Xunta" --entre los que se encuentra la instalación del gigante chino SAIC en Ferrolterra--.

Al nuevo conselleiro le ha erigido en "ejemplo de servicio público" y también ha destacado su conocimiento del funcionamiento interno de la Administración, ya que ejerció como vicesecretario xeral de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, cuando él mismo la dirigía. Además, fue secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural y, en los últimos tres años, secretario xeral de Industria.

Ahora, ha remarcado el mandatario autonómico, "le va a cambiar la vida". "Me dijo que ya lo sabía. Yo creo que no, pero ya lo irá averiguando. Lo mismo dijeron algunos que están aquí y luego admitieron que en realidad no sabían cuánto. Pero aquí siguen todos, dando lo mejor de sí todos los días, y estoy seguro de que Nicolás Vázquez hará lo mismo", ha sentenciado.

COMPROMISOS DE LOS NUEVOS CONSELLEIROS

En el acto también han intervenido los nuevos conselleiros. Tras bromear con que "al final los Vázquez van por el mismo camino", la conselleira de Medio Ambiente ha admitido que "la incombustible" Fabiola García deja el pabellón muy alto, y que así se lo han transmitido los colectivos, que "la adoraban". Continuará la tarea emprendida por la dirigente de Ribeira, y lo hará, ha dicho, con "la dedicación" que ha dedicado a sus áreas previas.

"Tengo que agradecer al presidente que haya confiado en mí. Espero no fallarte", le ha trasladado, antes de tirar de anécdota para resaltar que en su contacto con algunas organizaciones le aconsejaron ir a clases de lenguaje de signos. "Queda asumido ese compromiso", ha aseverado, con palabras de agradecimiento al equipo que la ha acompañado en Medio Ambiente.

Y Nicolás Vázquez, que toma su hasta ahora cartera, también ha dado las gracias a los equipos que le han acompañado en su trayectoria --así como a los funcionarios-- y a quienes han confiado en él para las distintas responsabilidades, con especial mención a su última jefa en la Consellería de Industria, María Jesús Lorenzana.

El nuevo conselleiro ha defendido que "economía, industria y medio ambiente están totalmente ligados", y ha manifestado su voluntad de trabajar para preservar el patrimonio natural, pero también para hacer "compatible" el cuidado del medio ambiente con el desarrollo económico y empresarial que facilite trabajar en el territorio. Además, ha resaltado que "una economía más limpia también genera oportunidades".

En clave familiar, Nicolás Vázquez ha dado el apoyo a los suyos y ha bromeado con que tenía a su hija en el acto, que tenía prácticas en poco tiempo, y que empezaba a mirarlo "un poco más".

MODIFICACIÓN DEL ORGANIGRAMA DE LA XUNTA

Precisamente, el Gobierno gallego ha publicado una edición bis del Diario Oficial de Galicia (DOG) que hace oficiales los ceses y los nuevos nombramientos de conselleiros.

Asimismo, se publica el decreto que modifica el organigrama del Gobierno que vio luz verde el 14 de abril de 2024, en el que fue el primer gobierno '100% Rueda' tras revalidar la mayoría absoluta en las urnas.

Los departamentos son los mismos, pero se altera el orden, de forma que se ubica Política Social de segunda tras la Consellería de Presidencia, por lo que Ángeles Vázquez, continúa en el tercer puesto tras Rueda y Diego Calvo en la prelación.

Además, Economía e Industria --cuya titular es María Jesús Lorenzana-- pasa a situarse por delante de Medio Ambiente e Cambio Climático, que dirigirá su hasta ahora secretario xeral.