Fabiola García promete "seguir sirviendo a Galicia" y Rueda la despide con un deseo: Que llegue "muy lejos" en Madrid

Rueda, con Fabiola García, en el Pazo de Raxoi. - César Arxina - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La hasta ahora conselleira de Política Social, Fabiola García, ha dicho "hasta pronto", que no "adiós" a la política gallega, para ir en las listas del PP al Congreso. Lo ha hecho con el compromiso de "seguir sirviendo" a Galicia desde sus nuevas responsabilidades, y con un mensaje del presidente gallego, Alfonso Rueda, quien ha manifestado que espera que llegue "muy lejos" en su nuevo escenario político: Madrid.

En el acto de toma de posesión de Ángeles Vázquez y Nicolás Vázquez como titulares de Política Social e Igualdade y Medio Ambiente e Cambio Climático, Rueda ha intervenido para darles la bienvenida y también ha tenido emotivas palabras para García, a quien el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho, incorpora en la candidatura coruñesa a la Cámara baja porque es "muy buena".

De García ha destacado que era la conselleira de Política Social "más veterana de todas las comunidades de España", y también una de las que más tiempo, junto con los "incombustibles" Ángeles Vázquez y Román Rodríguez (Educación), y él mismo, llevan sentados en el Consello de la Xunta. Ha afirmado que considera que tiene "un equipazo" y que no cambiaría su Ejecutivo si no se viese forzado por la coyuntura.

Pero una vez que ha sucedido --y no es la primera vez, dado que en 2023 se vio abocado a una remodelación también por el fichaje de conselleiros para las listas--, ha manifestado que confía en que García llegue "muy lejos" en las nuevas competencias que asume. Y le ha reiterado un recado que, ha recalcado, ya le dejó en una conversación previa entre ambos: "Le pedí que no se olvide de nosotros porque nosotros no nos vamos a olvidar de ella".

"Y le pediremos que siga trabajando como lo hizo hasta ahora", ha sentenciado, en relación a una compañera de la que ha destacado su "optimismo" y su buen talante reconocido por los colectivos sociales con los que le ha tocado trabajar --unas palabras de reconocimiento similares a las que antes Ángeles Vázquez había dedicado a la ya exconselleira--.

Rueda ha remarcado que García deja "un magnífico recuerdo" y ha aludido a avances en su área a través de actuaciones como la implantación "del nuevo modelo de residencias", o el 'Bono Coidado', y en materia de igualdad, como el impulso de la ley para combatir la violencia digital.

"Yo sé que en el ámbito social ningún logro es suficiente, pero creo que todos podemos concordar en que Fabiola García puede marcharse muy orgullosa y nosotros estar muy orgullosos de ella", ha proclamado. "Muchísima suerte, te vas de un lugar que seguirá siendo tu casa", ha concluido el mandatario autonómico.

"NO ME PERDONARÍA DECIRLE QUE NO A FEIJÓO"

Por su parte, García ha recordado que, cuando tomó posesión de su cargo en 2018, su hijo mayor "gateaba" por la moqueta del Pazo de Raxoi. "Ahora ya pelea con su hermano pequeño y hace enormes construcciones de vivienda de Lego que serían la envidia de María Martínez Allegue, aunque está más pendiente de los discursos de Román Rodríguez a ver si en algún momento anuncia unos minutitos más de recreo", ha bromeado.

La exconselleira ha resaltado que el tiempo en política, "como en la vida", pasa "volando", y ha hecho hincapié en que los suyos en la Xunta han sido "muchísimos años de dedicación muchísimas llamadas de día y también de noche, miles y miles de kilómetros recorriendo toda Galicia, muchas noches sin dormir y también muchísimos días de satisfacción".

Porque el "servicio público", ha explicado, según ella lo entiende, se resume "en todo lo conseguido estos años, pero también los momentos más difíciles". Como ejemplo, ha apuntado a los momentos que, en pandemia, pasó encerrada con su equipo en su despacho planificando medidas para "proteger a las personas mayores en las residencias, y a los más vulnerables en sus casas".

"La Xunta fue mi casa y mis compañeros y compañeras mi familia supletoria", ha aseverado, antes de recordar que fue Feijóo el que le encomendó inicialmente esta tarea. "Jamás lo olvidaré, como tampoco el cariño y el apoyo incondicional de Alfonso Rueda. Desde cuando le llamaba aún Alfonso, has ta ahora, que llevo durante muchos años llamándole jefe, y con mucho, muchísimo orgullo, presidente", ha confesado.

Ahora, ha recordado que Feijóo, quien le nombró conselleira con 33 años, le pide embarcarse en esta nueva etapa política y ha afirmado que le dio un sí porque "jamás" se "perdonaría" decirle que no.

"Como tampoco me perdonaría deciros adiós. Os digo hasta pronto porque seguiré sirviendo a Galicia, a todos los gallegos y gallegas, velando por las familias, por las personas en riesgo de exclusión social, por las personas con discapacidad, por los mayores y luchando por la igualdad desde las Cortes", ha concluido.