Ángeles Vázquez replica al BNG sobre Altri: "Solo conozco a unos caciques en este momento en Galicia, el BNG"

La conselleira afirma que "ninguna" implantación en el territorio tiene "impacto cero", pero esa huella está "acotada por una legislación"

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha contestado a las criticas del BNG sobre el informe favorable de Augas de Galicia a Altri, que calificaron este sábado como "cacicada del PP", y ha afirmado que, ella, "solo conoce a unos caciques, en este momento en Galicia, y se llaman BNG".

Así lo ha señalado este domingo en un acto en O Pereiro de Aguiar donde ha apuntado, a preguntas de los medios, que "no hay mayor cacicada" que decir a la Xunta o a cualquier otra entidad que "no se puede, ni siquiera, calificar un proyecto".

"A mi me preocupa mucho el mensaje que da el BNG sea lo que se esté haciendo en aquellos lugares donde gobierne. Yo no me puedo creer, y si no tendríamos que actuar, que en aquellos lugares donde gobiernan decidan evaluar un proyecto o no, en función de si les gusta o no", ha remarcado la conselleira.

En este sentido, la titular de Medio Ambiente ha adelantado que Galicia "cumple estrictamente" con la ley y que no se trata de "proyectos de primera o de segunda" y todos tienen una declaración de impacto ambiental.

"Me atrevo a decir que somos la comunidad más estricta de España. Las exigencias nuestras no tienen nada que ver, incluso, con otras. Galicia quiere tener proyectos en el territorio que no impacten a nivel ambiental", ha esgrimido.

En cuanto al informe de Augas de Galicia, la conselleira ha criticado que el BNG "estaba acuciando continuamente" porque quería o que "no se evaluase o que se hiciese de un día para otro".

Vázquez ha defendido que a Altri también le piden que "mejoren ciertas situaciones" que hay actualmente en el territorio donde se quiere instalar.

"Yo solo conozco a unos caciques en este momento en Galicia y se llama BNG. No lo digo yo, simplemente se lo demuestran ellos a la sociedad al pedir que vayamos en contra de la ley", ha zanjado.

IMPACTO 0

La conselleira, preguntada sobre si del informe de Augas se podría interpretar que Altri tendría un impacto cero en la calidad del agua del río Ulla y del embalse de Porto de Mouros, ha señalado que "ninguna implantación" en el territorio tiene "impacto cero".

"Toda implantación en el territorio, incluso nosotros cuando paseamos por un entorno, tenemos impacto. Pero esos impactos están acotados por una legislación", ha aclarado.

En todo caso, Vázquez ha subrayado que todavía faltan algunos informes y "todos deben de dar cumplimiento con la ley". Si cumplen ese requisito pasarán a la siguiente fase: la calificación de la Consellería do Medio Ambiente, mediante la Dirección Xeral de Calidade Ambiental.

"Por lo de ahora, no hay declaración de impacto ambiental, lo que hay son informes sectoriales y no todos están emitidos", ha sentenciado.