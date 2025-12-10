Anpas Galegas denuncia la "creciente desatención a la diversidad" y exige una "reunión urgente" con la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Anpas Galegas ha denunciado la "creciente desatención a la diversidad" en los últimos cursos escolares, así como la "precarización" del personal cuidador, motivo por el que ha exigido una "reunión urgente" con la Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa.

"La carencia de profesorado especializado en pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL) se ve agravada por la insuficiencia y precarización del personal cuidador. Este personal se ve injustamente obligado a asumir parte de la responsabilidad en la atención del alumnado más vulnerable, sin contar con la formación ni el reconocimiento profesional adecuados", ha lamentado la confederación en un comunicado.

En este contexto, ha lamentado que hay un aumento en los casos de alumnos que acuden al colegio diariamente "sin recibir las sesiones de apoyo educativo necesarias para su progreso en el aprendizaje, la consolidación de contenidos básicos o incluso la comunicación con su entorno".

De este modo, ha hecho hincapié en que el alumnado más vulnerable "está experimentado en primera persona" cómo el profesorado especialista o sus cuidadores "no les están siendo asignados adecuadamente".

Por todo ello, ha solicitado una reunión con la Dirección Xeral de Educación para abordar estas preocupaciones y "buscar soluciones que garanticen una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado".