Anuncia Casado, la 'pasionaria gallega' ajusticiada y silenciada: dos exhumaciones sin éxito y una sociedad que olvida

Homenaje a Anuncia Casado, la 'pasionaria gallega', organizado por la asociación Os Torgueiros de A Gudiña - ASOCIACIÓN OS TORGUEIROS

OURENSE, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Continúa la incógnita acerca del paradero de los restos mortales de Anuncia Casado Atanes, la 'pasionaria gallega' represaliada por los franquistas. Tras dos exhumaciones realizadas en el cementerio de O Castro, en Viana do Bolo (Ourense) y a falta de una mayor concreción acerca de su posible ubicación, los investigadores se plantean hacia donde encaminarse para hallar a la mujer, cuya historia ha sido silenciada.

En conversación con Europa Press, el forense y director de la Unidad de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) -- que participó en la investigación --, Fernando Serrulla, ha lamentado el desconocimiento alrededor de Casado.

"Yo llevo aquí casi 40 años y dedicaba tareas de memoria democrática y jamás había oído hablar de esta mujer. No solamente no había oído hablar de esta mujer, sino que tampoco conocía la dureza de la historia de su asesinato", ha expresado.

Anuncia Casado nació en el municipio ourensano de Cualedro y, tras contraer matrimonio, se muda al País Vasco con su marido y sus cuatro hijos. Allí, él enferma y termina falleciendo, por lo que Anuncia acaba regresando a Galicia, concretamente a San Mamede, en Viana do Bolo, viuda y a cargo de sus cuatro descendientes.

Sobre sus orígenes se sabe que provenía de una familia sindicalista, muy concienciada políticamente y vinculada al Partido Comunista de España. Un detalle que influyó en su trayectoria vital, en la que extendió la actividad sindical por la zona de Viana do Bolo.

"Tenemos constancia de que estuvo dando un mitin en 1933 en Sevilla, es decir no era una sindicalista cualquiera, era una mujer bastante destacada", ha explicado Serrulla, quien remarca que tenía "ideas claras y una fortaleza mental muy grande". Especialmente teniendo en cuenta la época en la que desarrollaba su actividad, en la que las mujeres "políticamente no estaban nada significadas".

En este sentido, la historia y secretaria de la asociación Os Torgueiros -- que realiza actividades de memoria democrática --, Cristina Isaura Fernández, ha ampliado a Europa Press que Casado "organizaba a campesinos, denunciaba abusos y movilizaba a los obreros" durante la Segunda República.

Por todo ello, se convirtió en un objetivo y después del golpe de Estado de 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil, fue perseguida. Según ha relatado Serrulla, se tiene constancia que durante un tiempo se escondió en el monte y bajaba a alimentar a sus hijos.

Sin embargo, acabó siendo capturada, secuestrada y sometida a diferentes tipos de violencia. Anuncia fue rapada, golpeada, violada y exhibida por todo Viana en un carro a modo de ejemplo, para que todo el pueblo supiese lo que podía pasar en el caso de sublevarse.

Finalmente, su cadáver apareció en agosto de ese mismo año en la curva das Revendeitas, en la carretera que enlaza A Gudiña con Viana do Bolo. En ese momento tenía unos 38 o 39 años de edad y cuatro hijos que quedaron desamparados.

INTERVENCIONES

En este contexto, Serrulla ha señalado que al conocer la historia, a través de la propia asociación Os Torgueiros, no dudó en la necesidad de intervenir en la fosa, ya que se desconoce el paradero exacto de los restos de la 'pasionaria'. Para ello, formó parte de un equipo multidisciplinar compuesto por la USC y el Imelga, con el apoyo de la Secretaría de Estado y Memoria Democrática.

Antes de realizar la intervención, pudieron acceder al propio procedimiento judicial de intervención del juzgado en el que se arrojaban datos exactos sobre las condiciones del cadáver en el momento del hallazgo. Así, se exponía que llevaba cinco días fallecida y presentaba disparos en la cabeza. Además, se ordenó el traslado al cementerio de O Castro con unas indicaciones para enterrarlo muy concretas.

Hasta allí se trasladaron, confiando en que Casado se podía encontrar en el camposanto. No fue así, y realizaron una segunda excavación unos cuatro o cinco metros más al norte, tras el testimonio de un vecino que afirmaba que su padre decía: "aquí está enterrada la comunista".

En esa segunda exhumación hallaron los restos de una mujer dentro de un ataúd, cuya cabeza estaba perfectamente conservada. Tras hacer las pertinentes comprobaciones, con el ADN de uno de los hijos de Anuncia, Wladimiro García Casado, se descartó que se tratase de ella.

"Por un lado tengo claro que donde hemos buscado no es donde dice el juzgado que se le debe enterrar. Otra cosa es si la enterraron ahí o no la enterraron ahí, que eso tampoco lo sabemos. Puede que el juzgado ordenase eso y luego el enterrador y el cura decidiesen no enterrarla dentro porque era muy comunista", ha reflexionado.

SIGUIENTE PASO

De cara al futuro, Fernando Serrulla no descarta realizar un tercer intento, aunque para ello hay que valorar las posibilidades y encontrar algún tipo de información que les oriente con cierta exactitud respecto al lugar del enterramiento.

En este momento, se encuentra reevaluando el caso con Cristina (Os Torgueiros) y la historiadora Ana Rivera, aunque, esta tercera intervención es una "tentativa" y habría que contar con el consentimiento de la familia.

"El cementerio de O Castro es muy pequeñito, tiene muchas tumbas entonces es muy difícil excavar en un lugar con tumbas y con familias que les puede parecer mal y puede haber problemas", ha explicado, por lo que de momento se queda con la "espinita" de hallar a Anuncia.

Fernando Serrulla ha subrayado la importancia de contar con un fiscal de memoria democrática en todas las provincias del país. De hecho, ha indicado que uno de ellos tiene conocimiento de esta fosa y cuando tengan información "más concreta" sobre donde está enterrada se lo comunicarán y habrá una intervención oficial.

"Los fiscales de memoria democrática tienen un papel importantísimo en la ley de memoria democrática y están funcionando. De hecho, aquí en Galicia son de los más activos", ha celebrado.

A mayores, el investigador ha subrayado la importancia de darle voz a este caso, no solo por la violencia que sufrió Anuncia, sino por la posibilidad de que nuevas fuentes aporten información valiosa sobre su paradero.

HOMENAJES Y EL TABÚ PERSISTENTE

Una misión a la que contribuye la asociación Os Torgueiros, que desde la reactivación de la entidad, en 2022, tiene un gran movimiento memorialista, porque según Fernández "es algo que siempre estuvo silenciado".

En este sentido, la asociación ha organizado diferentes homenajes públicos a casos "muy flagrantes" en la zona, como el de Anuncia Casado. Estos se realizaron tanto en la propia curva donde apareció su cuerpo como en el cementerio de O Castro.

En el primer homenaje pusieron una placa en el lugar en donde se creía que estaba enterrada, leyeron poemas y dejaron claveles. Un acto que, ha definido como "reivindicativo y muy emocional" porque era la primera vez que sucedía algo así en la zona. El segundo fue "más grande", con conciertos y lecturas. Ahora, tienen previsto realizar un tercero, aún sin fecha definida.

"Queremos recuperar esa memoria local, sacar el caso del silencio comarcal y que la gente hable del tema de forma pública, pero también conectar con los vecinos, con la memoria democrática y la investigación académica", ha manifestado Cristina Isaura.

Igualmente, tanto Fernández como Serrulla han coincidido en que todavía "hay bastante miedo a contar cosas" y cierto "tabú" entre los residentes de estas zonas como consecuencia de la represión franquista.

"Parece que aún es difícil hablar del tema con libertad. Por eso seguimos trabajando, divulgando y organizando homenajes", ha concluido la historiadora.