Aparece "desorientada pero bien" la mujer desaparecida en Vigo este domingo

Desactivada la alerta. - SOS DESAPARECIDOS

VIGO 11 May. (EUROPA PRESS) -

SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta por la desaparición en Vigo de una mujer, de 44 años de edad, cuyo paradero se desconocía desde la tarde de este pasado domingo.

Fueron sus propios familiares los que han avisado de la aparición de la mujer, que está "desorientada pero bien", según han indicado en redes sociales.

Se trata de Tamara N.M., cuyos familiares habían denunciado que no sabían nada de ella desde ayer, organizando incluso una batida para la tarde de este lunes que ya ha sido cancelada.