Aparecen dos hermanos fallecidos en Castroverde (Lugo)

La hipótesis que cobra más fuerza es que se trate de un fraticidio

Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 3 octubre 2026 14:27
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de dos hermanos fallecidos con signos de violencia en el municipio lucense de Castroverde, concretamente en la aldea de Agustín.

   La alerta se activó a las 9.00 horas de este sábado tras el aviso del 112, momento en el que se desplazaron a la vivienda donde encontraron a una mujer fallecida en la cama, con signos de violencia, y a su hermano, también fallecido, en una fosa séptica.

   La investigación está abierta y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, otras fuentes consultadas por Europa Press y cercanas al suceso, descartan la implicación de terceras personas y apuntan hacia un fraticidio.

   La teoría que manejan los investigadores es que el hombre acabase con la vida de su hermana, con discapacidad física e intelectual, y que después se suicidade arrojándose al pozo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado