Aparecen dos hermanos fallecidos en Castroverde (Lugo)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de dos hermanos fallecidos con signos de violencia en el municipio lucense de Castroverde, concretamente en la aldea de Agustín.

La alerta se activó a las 9.00 horas de este sábado tras el aviso del 112, momento en el que se desplazaron a la vivienda donde encontraron a una mujer fallecida en la cama, con signos de violencia, y a su hermano, también fallecido, en una fosa séptica.

La investigación está abierta y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, otras fuentes consultadas por Europa Press y cercanas al suceso, descartan la implicación de terceras personas y apuntan hacia un fraticidio.

La teoría que manejan los investigadores es que el hombre acabase con la vida de su hermana, con discapacidad física e intelectual, y que después se suicidade arrojándose al pozo.