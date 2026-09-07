El apoyo extraescolar de Xunta para pasar a ESO: fuera de horario, grupos pequeños y en temas como matemáticas

Archivo - El colegio público CEIP Paradai, en Lugo, Galicia (España), a 19 de febrero de 2021. Sanidad de Lugo confirmó ayer que ascienden a 60 los positivos de un brote vinculado al colegio Paradai de Lugo, entre escolares y familiares. En concreto, el - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de refuerzo extraescolar que pondrá la Xunta en marcha para el alumnado de 6º de Primaria en su paso a la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) será fuera del horario lectivo --preferentemente en los propios centros--, en grupos reducidos y para apoyar temas clave como las matemáticas, la comprensión lectora, la mejora de técnicas de estudio o la adquisición de hábitos de trabajo.

Así lo ha detallado este lunes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, tras el Consello de la Xunta en el que se ha abordado este nuevo programa de refuerzo avanzado por el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el pasado sábado.

Los centros decidirán participar de forma voluntaria en esta iniciativa de refuerzo extraescolar para este curso. Estará dirigido a los alumnos propuestos por los centros que presenten mayores necesidades de refuerzo.

Las cuestiones a tener en cuenta serán: dificultades en aprendizajes esenciales, nivel de adquisición de competencias, evolución académica, necesidades detectadas por el equipo docente o si hay una situación de vulnerabilidad socioeducativa.

Calvo destaca que se busca "mejorar los resultados de los alumnos gallegos" con el apoyo a los estudiantes que más lo necesitan, en el marco de una enseñanza pública de "calidad, inclusiva y en la que se garantice la igualdad".

PLAN DE MEJORA EDUCATIVA EN CADA CENTRO

Paralelamente, la Consellería de Educación impulsará el diseño de un sistema gallego de mejora educativa con un plan para identificar las dificultades en cada centro, "adaptado a cada realidad".

Explica que el punto de partida serán los resultados de las evaluaciones de diagnóstico que ya se realizan cada año en 4º de Primaria y en 2º de la ESO. Además, se tendrán en cuenta variables como: el nivel socioeconómico y cultural, el alumnado en situación de vulnerabilidad, el alumnado inmigrante o el tamaño y características del centro, entre otros.

A partir de estos datos, la Xunta indica que se diseñarán actuaciones centradas en cada caso y que pueden abarcar cuestiones como la mejora de las competencias clave, el impulso de nuevas metodologías de aula, la atención a la diversidad, la formación del profesorado o el fortalecimiento del liderazgo pedagógico.

Estas actuaciones son complementarias a las iniciativas que se desarrollan en el marco del Plan de Mellora Educativa de Galicia (MEGA), que busca incrementar el nivel competencias clave del alumnado.

Todo ello ante un inicio de curso que, según resalta el conselleiro de Presidencia, se iniciará en Galicia con 900 profesores más en Secundaria y una inversión de la Xunta de 145 millones para libros, matrículas y comedores.

NUEVO INSTITUTO EN PEREIRO DE AGUIAR

Por otra parte, la Xunta de Galicia invertirá 11 millones de euros en la construcción del que será el primer instituto en el municipio ourensano de Pereiro de Aguiar. El Consello ha autorizado este lunes la licitación de la obra, que cuenta con un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que está previsto que comience a funcionar en el curso 2028-29.

De tal forma, el Instituto Padre Feijoo busca dar respuesta al crecimiento demográfico del municipio y que los alumnos no tengan que desplazarse a otros ayuntamientos, como Ourense.

Será el primer instituto que se construye en Ourense partiendo de cero en los últimos 20 años. También será el segundo centro cuyas obras seguirán los criterios del Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica --después del IES Domingo Villar (Vigo)--.

Contará con dos aulas por cada curso de ESO y Bachillerato, además de clases especializadas, gimnasio, biblioteca, cafetería y foro.

De forma paralela, la Consellería de Educación amplía las instalaciones del colegio del municipio ourensano, el CEIP Plurilingüe Ben-Cho-Shey, con un presupuesto de 1,9 millones.

APOYO A CENTROS TECNOLÓGICOS Y PROYECTOS I+D

En otro orden de cosas en materia educativa, la Xunta impulsa nuevos proyectos de I+D+i con otras regiones europeas con un apoyo de un millón de euros.

En concreto, la tercera edición de la convocatoria Vinnovate apoyará proyectos colaborativos de investigación e innovación conformados por entidades de siete países, entre ellas Galicia, única comunidad española que participa junto a País Vasco.

En esta convocatoria los proyectos que concurran permitirán realizar avances en biotecnologías o tecnologías renovables marinas, con una apuesta por la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Junto a esto, la Xunta destina más de 200.000 euros a centros tecnológicos para su internacionalización. Para ello el Consello da luz verde al convenio bianual entre la Axencia Galega de Innovación y la Alianza Tecnolóxica Intersectorial de Galicia (Atiga), conformada por seis centros (Aimen, Anfaco-CYTMA, CETIM, CTAG, Gradiant e ITG).

El importe total de este convenio, vigente en 2026 y 2027, asciende la 321.000 euros, de los que la Consellería de Educación aporta 210.000euro y la Atiga, 111.110 euros.