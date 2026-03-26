Aprobados inicialmente los presupuestos de Santiago al salir adelante la cuestión de confianza a la alcaldesa

Archivo - Pleno extraordinario de debate del estado de municipio de Santiago de Compostela 2025. - AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cuestión de confianza de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y vinculada a la aprobación de los presupuestos ha salido adelante gracias al voto a favor de las concejalas no adscritas, sumado al de las formaciones que gobiernan en bipartito (BNG y Compostela Aberta --CA--). De esta forma, las cuentas han recibido su aprobación inicial y continuarán su tramitación.

Estos 12 'síes' han sido suficientes frente a las dos abstenciones de los concejales socialistas y los 11 votos en contra del Partido Popular (PP). Esta sesión extraordinaria se ha convocado de urgencia antes de la celebración del pleno ordinario después de que, en la tarde del miércoles, decayeran los presupuestos.

Las únicas personas que han modificado su sentido de voto han sido las ediles no adscritas, expulsadas del PSOE en 2025, que, en la anterior votación, optaron por la abstención. Si no lo hubieran hecho, se habría abierto un plazo de un mes en el que las formaciones podrían presentar una moción de censura --algo que, previsiblemente, no iba a prosperar-- y, a su fin, los presupuestos habrían quedado aprobados automáticamente.

((Habrá ampliación))