Aprueba el 96,25% de los estudiantes que hicieron la PAU en Galicia

Alumnos durante la PAU 2026 en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, a 2 de junio de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España).- Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 96,25% de los alumnos que la semana pasada realizaron en Galicia los exámenesde la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) consiguió aprobarla. En concreto, según los datos ofrecidos este jueves por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), han superado la prueba 11.102 de los 11.534 estudiantes que participaron en la fase general.

Así, y a pesar de las incidencias registradas este año en los exámenes, el porcentaje de aprobados ha variado respecto al año pasado (95,58%) y ha superado también al de hace dos (96,02%).

Según ha informado la CIUG, finalmente fueron 13.437 los matriculados en la PAU, de los que se presentaron 13.312, es decir, el 99,07%.

Los aspirantes pueden consultar sus calificaciones a través de la aplicación 'Nerta' y será desde este viernes 12 de junio hasta el 16 de junio cuando los alumnos puedan solicitar la revisión de las pruebas si no están de acuerdo con las calificaciones.

LAS POLÉMICAS DE ESTA EDICIÓN

En este contexto, la PAU ha estado marcada por varias polémicas este año, en concreto, la CIUG admitió que en el examen de Dibujo Técnico hubo dos errores en los enunciados de la prueba.

Uno de ellos en el apartado 2.1 de la versión en gallego, donde había una frase al inicio del enunciado que no debía estar, mientras que el segundo fallo fue la inclusión de una proyección horizontal adicional (A1) en el apartado 3.1.

Tras la detección de tres incidencias en dicho examen, la comisión organizadora dio la orden de ampliar en 30 minutos el tiempo para la realización de la prueba.

Por otro lado, en la prueba de Historia de España el problema surgió por una de las preguntas incluidas en el bloque II, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Con todo, la CIUG publicó esta semana los criterios definitivos para la corrección de las materias de Historia de España y Dibujo Técnico II. En lo que respecta a la materia de Historia de España, las nuevas instrucciones --publicadas este lunes-- garantizan que el alumnado pueda optar a la máxima puntuación en la pregunta del bloque II relativa al socialismo y al anarquismo, independientemente de si se ha seguido el formato comparativo exigido inicialmente.

De forma paralela, la CIUG emitió el martes una tabla de baremación detallada para la asignatura de Dibujo Técnico, en la que se desglosan las puntuaciones para ejercicios de isometría, tangencias y proyecciones, entre otros, con un máximo de 2,25 puntos por bloque y un punto adicional reservado específicamente para la presentación, limpieza y nomenclatura.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Finalmente, será el próximo 18 de junio cuando se publiquen las calificaciones oficiales, una vez resueltas las reclamaciones solicitadas por el alumnado.

A continuación la convocatoria extraordinaria de la PAU en Galicia se celebrará los días 30 de junio, 1 y 2 de julio, y el plazo de matrícula para presentarse a estos exámenes comenzará el 12 de junio, un día después de conocerse los resultados de la convocatoria ordinaria.

En este caso, las notas saldrán el 9 de julio y el plazo de solicitud de revisión será del 10 al 14 del mismo mes. La publicación de las notas definitivas será el 17 de julio.