Arde un camión cargado de leche tras caer por un terraplén en Taboada (Lugo)

LUGO 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un camión cargado de leche sufrió un accidente esta madrugada de viernes en Taboada (Lugo) al caer por un terraplén de tres metros y comenzar a arder, un fuego que se extendió por la vegetación más próxima.

El 112 Galicia informa de que el accidente ocurrió minutos después de las 4,00 horas de la madrugada. El propio conductor implicado alertó de que se había salido de la vía en el kilómetro 36 de la N-540, a la altura de Vilameñe, en Taboada.

Hasta el lugar se desplazaron 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos de Chantada, GES de Monterroso y personal del distrito forestal de la zona, dependiente de la Consellería do Medio Rural.

Al llegar al lugar, los bomberos confirmaron que el camionero había logrado salir del vehículo por sus propios medios. El camión y varios árboles próximos estaban ardiendo, y parte de la leche que transportaba quedó derramada sobre la calzada.

El conductor fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario mientras los servicios de extinción se encargaron de apagar el incendio.