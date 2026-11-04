Arde un coche híbrido mientras circulaba por la AP-9 en Ferrol, aunque sin heridos

FERROL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en la parte frontal de un Peugeot 208 híbrido mientras circulaba en dirección al puerto de Ferrol por la autopista AP-9 ha movilizado este miércoles a los bomberos del parque municipal de la ciudad.

En concreto, el 112 movilizó a los servicios de emergencia tras recibir varias llamadas, incluida la del conductor del turismo siniestrado, advirtiendo del accidente, en el que nadie ha resultado herido.

Hasta allí se desplazaron los bomberos acudieron con una motobomba, un camión autoescalera y otro vehículo ligero. También se presentaron agentes del destacamento de Tráfico de la Guardia Civil y de la Policía Local, que cerraron momentáneamente la vía mientras se procedía al enfriado del vehículo y a la limpieza de la calzada.