El Arde Lvcvs Cvltvral ofrecerá cerca de 20 actividades para celebrar el 25 aniversario de la fiesta

Archivo - Una persona durante el desfile de Asociaciones del Arde Lucus 2025, a 14 de junio de 2025, en Lugo, Galicia - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Arde Lvcvs Cvltvral desplegará este año una programación con cerca de 20 actividades que combinan historia, patrimonio, deporte y ocio con motivo del 25 aniversario de la emblemática fiesta de recreación histórica de Lugo.

Así lo ha anunciado el concejal de Urbanismo, Deportes y Juventud, Jorge Bustos, quien ha destacado el carácter "ambicioso y transversal" de una propuesta que se desarrollará hasta el próximo 19 de junio.

El edil ha presentado este programa, que antecede a la gran celebración de junio, cuando faltan dos días para la moción de censura que, casi con seguridad, les apartará del Gobierno municipal.

Con un tono de despedida, Bustos ha subrayado la gran implicación de diferentes colectivos en la organización de este programa, desde centros educativos hasta clubes deportivos, asociaciones de recreación histórica y el Servicio Municipal de Arqueología. Según ha explicado, esta colaboración ha permitido configurar una agenda paralela a los actos centrales del Arde Lvcvs, que se celebrará del 18 al 21 de junio.

Bustos ha recordado que las actividades ya comenzaron el pasado mes de abril con la celebración de la Asamblea Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, acompañada de un desfile por el centro de la ciudad y talleres de EcoPercusión impartidos en colegios, que culminarán el 19 de junio con una actuación en la Praza da Soidade.

La programación pone especial énfasis en la divulgación histórica y patrimonial, con propuestas como la visita a una maqueta a escala de la antigua Lvcvs Avgvsti, rutas guiadas por enclaves vinculados a la fiesta o la cuenta atrás oficial del Arde Lvcvs. Además, la ciudad acogerá el octavo Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania.

El deporte también tendrá un papel destacado, tanto como herramienta de promoción como parte activa de la programación. En este sentido, se desarrollarán acciones de difusión del Arde Lvcvs coincidiendo con encuentros del Club Baloncesto Breogán frente al Bàsquet Girona, el 16 de mayo, y del Club Deportivo Lugo ante el Zamora CF, el día 10 en el estadio Anxo Carro. Asimismo, el Breogán presentará una camiseta conmemorativa del 25 aniversario de la fiesta.

El programa se completa con actividades de carácter lúdico, como juegos romanos de tablero o un escape room interactivo que se celebrará durante la semana grande, reforzando así el carácter participativo de una cita que cada año gana peso como referente cultural y turístico.

MÁS DE 100 SOLICITUDES PARA EL MACELLUM

El concejal también ha querido avanzar algunos de los cambios que habrá en la celebración de 2026, año en que se conmemora el cuarto de siglo de las fiestas y que se cerrará con un concierto único de Abraham Cupeiro, una actuación que ya fue presentada hace unas semanas.

La principal novedad consistirá en el cambio de ubicación del Macellum (mercado), que se situará en Santo Domingo y Rúa Raíña, dejando la Praza Maior para ocho puestos de recreación histórica.

Hasta el momento se han presentado un total de 100 solicitudes para los 55 puestos existentes, volviendo a superar las expectativas de años anteriores.

Otra de las diferencias será el traslado este año de las propuestas infantiles a la parte trasera de la casa consistorial.

El edil, que no ha querido avanzar nada más, ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado en el departamento de Juventud que ha dirigido estos últimos años. "Han hecho un gran trabajo, estoy muy orgulloso", ha subrayado, avanzando que será el Partido Popular el que tendrá que presentar la programación del 25 aniversario.

No han podido cerrar el proceso de ayudas a las asociaciones de recreación histórica, por las que se les adelanta el 90 % del presupuesto antes de la fiesta. "Será el nuevo gobierno el que establezca como gestionar los pagos", ha concluido.