Arden tres vehículos y la fachada de una vivienda en una carretera en Caldas de Reis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha afectado este miércoles a tres vehículos y a la fachada de una vivienda en Caldas de Reis. En concreto, un particular contactó con el 112 Galicia para indicar que había comenzado a arder su vehículo, junto a otros que estaban aparcados.

Según ha informado el 112, el primer aviso por esta incidencia se recibió alrededor de las 17.35 horas, y en él se indicaba de que los coches se encontraban en el kilómetro 225 de la N-640.

El fuego, que acabó afectando a un total de tres turismos y a la fachada de una vivienda, fue apagado por los miembros del GES de Padrón que se desplazaron hasta la zona, sin que se produjeran daños personales.

En el operativo también participaron la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis.