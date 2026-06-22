Area despide su mandato al frente de la CIUG pidiendo "menos estruendo y más rigor" y defiende que el sistema "funciona"

El presidente de la CiUG, Iván Area, atiende a los medios de comunicación - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG), Iván Area, cerrará su etapa al frente del organismo en los próximos días coincidiendo con el relevo en el Rectorado de la Universidade de Vigo. En una carta de despedida remitida a los colaboradores de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), Area ha reivindicado que el balance global es el de un sistema que "funciona" y ha pedido para el futuro "menos estruendo y más rigor" tras las críticas de las últimas semanas.

Area, cuyo cese se producirá con la toma de posesión de la nueva rectora de la UVigo al ser un cargo delegado del rector saliente, ha aprovechado su misiva para defender la "solidez" de una institución que lleva tres décadas "garantizando la igualdad de oportunidades".

No obstante, ha reconocido que este año se produjeron "incidencias puntuales de naturaleza técnica", ante las cuales la CiUG actuó con "celeridad" aplicando criterios de corrección "flexibles y justos" para proteger al estudiantado.

En relación a las críticas generadas por "errores" en los exámenes de Dibujo Técnico y de Historia de España, el responsable de la CiUG ha lamentado que en ocasiones estos se "amplifiquen" mientras se "invisibiliza lo bien hecho". En este sentido, ha subrayado que el trabajo público suelen encontrar "más ruido que reconocimiento" y ha instado a evitar las descalificaciones.

"Nuestra obligación es no señalar, no simplificar, no alimentar ruido, sino garantizar serenidad, equidad y soluciones", ha remarcado Area, quien también ha subrayado que en las últimas semanas ha tenido que convivir con "comentarios desafortunados, incluso de carácter personal".

Ante esta situación, ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad colectiva" y a mantener vivo un modelo que considera "patrimonio de la sociedad". Iván Area ha concluido su mandato agradeciendo la "lealtad" de los profesionales que participan en la PAU y recordando que "la institución es más importante que cualquier persona".

Con todo, se ha mostrado convencido de que la CiUG continuará siendo un "referente sólido" y seguirá abierta a "revisar y perfeccionar procedimientos".