A Arnoia alcanza 27,2 grados, la temperatura máxima este martes con más de 25 grados en varias zonas de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio ourensano de A Arnoia registró este martes 27,2 grados, la temperatura máxima durante esta jornada en Galicia, que ha tenido varias zonas del territorio por encima de los 25 grados.

Según los datos de MeteoGalicia, le siguen los ayuntamientos de Leiro (Ourense) con 27 grados; Monforte de Lemos (Lugo) con 26,5 grados; Ponteareas (Pontevedra) con 26 grados; y Castrelo de Miño (Ourense) con 26 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas registradas en esta jornada fueron en el municipio lucense de Sarria, donde el termómetro se desplomó hasta los -1,3 grados. También en Verín (Ourense) se registraron temperaturas de -1 grados y en Monforte de Lemos los -0,1 grados.

Todo ello en una jornada donde Galicia se mantiene en influencia anticiclónica, con tiempo seco, cielos despejados y temperaturas con ligeros ascensos.

ALERTA AMARILLA POR ONDAS

Con todo, para la jornada del miércoles la costa gallega, salvo la Mariña Lucense, estará en aviso amarillo por olas que pueden alcanzar de los cuatro a los cinco metros.

De esta forma, según la información recogida en la web de MeteoGalicia, el aviso comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta 21.00 horas de la misma jornada.