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A CORUÑA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Celestino García Braña ha sido elegido nuevo presidente de la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA), tras la votación celebrada este sábado en una sesión extraordinaria del pleno de la institución. García Braña, académico de número de la sección de Arquitectura, ocupará el cargo hasta 2030.

El nuevo presidente plantea reforzar el papel de la Academia como una institución que "conserve la memoria y produzca pensamiento", identificando los problemas culturales emergentes, analizándolos y ofreciendo propuestas fundamentadas en el contexto de la Galicia del siglo XXI.

Entre las principales líneas de actuación de su mandato figuran fortalecer la RAGBA como comunidad de conocimiento, impulsar el trabajo de sus siete secciones y promover grupos de trabajo sobre temas específicos. También se propone reforzar su presencia en la sociedad gallega mediante la creación de un 'Banco de Coñecemento' de consulta digital abierta.

En el ámbito de la protección patrimonial, la Academia prevé poner en marcha un 'Observatorio Permanente do Patrimonio Artístico Galego', con el objetivo de reflexionar sobre la conservación y el futuro de este legado. Otra de las prioridades será atender a las transformaciones contemporáneas de la creación artística, con especial atención a las implicaciones de la inteligencia artificial en el ecosistema cultural gallego.

García Braña también se ha marcado como objetivo impulsar la revista 'Abrente', publicación anual de la institución dedicada a estudios y ensayos sobre historia del arte, artes plásticas, arqueología y patrimonio, así como desarrollar una programación cultural "con sentido de país" y generar conocimiento en colaboración con otras instituciones.

Entre las actividades previstas se encuentran la celebración del Día das Artes Galegas, que en 2027 estará dedicado a la soprano coruñesa María Luisa Nache. El acto central tendrá lugar el 31 de marzo en el Teatro Colón de A Coruña, en colaboración con el Ayuntamiento, y se acompañará de una exposición sobre su trayectoria en el Kiosko Alfonso. También continuarán los 'Martes das Artes', los conciertos y los 'Encontros de Mariñán. Residencia de artistas emerxentes'.

El nuevo presidente ha señalado asimismo la necesidad de garantizar los recursos ordinarios de la institución, mejorar las condiciones de funcionamiento de su sede y asegurar su sostenibilidad.

NUEVOS ACADÉMICOS

En la sesión ordinaria celebrada también este sábado, el pleno de la Academia eligió como nuevos académicos numerarios al historiador de cine y catedrático de Comunicación Audiovisual de la Universidade de Santiago de Compostela José Luis Castro de Paz, en la sección de Artes de la Imaxe; al ceramista, escultor, pintor y docente Xavier Toubes Vilariño, en la sección de Escultura; y al arquitecto Fernando Agrasar Quiroga, en la sección de Arquitectura.

Asimismo, fueron elegidos como académicos correspondientes la compositora Cristina Pato, el compositor Octavio Vázquez y el catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla Gerardo Pérez Calero.

TRAYECTORIA

Nacido en Mieres (Asturias) en 1945, Celestino García Braña está vinculado profesional y personalmente a Galicia, donde desarrolló buena parte de su trayectoria como arquitecto, docente e investigador. Titulado en Arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 1972, con especialidad en Urbanismo, fijó su residencia en Pontevedra y actualmente vive en Oleiros (A Coruña).

Su trabajo se ha centrado, entre otros ámbitos, en la conservación del patrimonio, el urbanismo sostenible y la arquitectura del Movimiento Moderno. Entre sus intervenciones figuran la rehabilitación de los caseríos de Igrexa Vella, en Triacastela, para su uso como albergues de peregrinos; la reforma de edificios históricos del Museo de Pontevedra y la recuperación ambiental del entorno de la playa de A Lanzada.

A lo largo de su carrera ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio COAG de Arquitectura en 1994 por el albergue de peregrinos de Triacastela y el Premio Europeo a la Rehabilitación Addipa en 2015 por el trabajo en el monasterio de Caaveiro. También fue decano autonómico del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia entre 2005 y 2011 y presidió la Fundación DOCOMOMO Ibérico.

En el ámbito académico, fue profesor titular de Composición Arquitectónica en la Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña y ha publicado diversos trabajos sobre arquitectura e historia de la construcción.