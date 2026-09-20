Arranca la 31ª edición del OUFF del 25 de septiembre al 4 de octubre con Javier Gutiérrez entre los artistas reconocidos - OUFF

OURENSE, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 31ª edición del Ourense Film Festival (OUFF) arrancará esta próxima semana, del 25 de septiembre al 4 de octubre, con Javier Gutiérrez, José Manuel Lorenzo o Charo López entre los artistas reconocidos.

Aún a la espera de conocer la programación completa del festival, el evento arrancará este próximo viernes con la proyección del filme 'Las ciegas hormigas' (Inurri itsuak), del cineasta vasco Igor Legarreta, en el Auditorio Municipal de Ourense, que celebrará su estreno en Galicia.

Asimismo, durante la jornada se hará entrega de la Calpurnia de Honor al actor Javier Gutiérrez, con el objetivo de "reconocer su dilatada y brillante trayectoria" en el cine, teatro y televisión.

En esta línea, el festival culminará el 3 de octubre con la proyección de 'El mal hijo', dirigida por Jaime Lorente, en la gala de clausura que será celebrada también en el Auditorio Municipal. El filme recibirá el Premio Ópera Prima en esta edición.

PROYECCIONES

En concreto, 'Las ciegas hormigas' supone el tercer largometraje de Legarreta --incluyendo en la lista las obras 'Todas las lunas' y 'Operación Marea Negra'--, ambientada en la Bizkaia del año 1935 y protagonizada por los actores Urko Olazabal, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea y Carlos Santos.

La obra narra el momento en el que un temporal hace encallar un barco inglés cargado de toneladas de carbón en la costa de Algorta. Mientras el pueblo intenta rescatar el recurso, el protagonista, Sabas Jáuregui, intenta salvar a su familia del invierno ignorando los malos presagios de su esposa y llevando a sus hijos hacia la tormenta "en una lucha desesperada por proteger el carbón".

Por su parte, 'El mal hijo' esta basada en la novela de Salvador Molina, trasladando la trama a un entorno rural para abordar la "transmisión intergeneracional de heridas familiares y el peso de las adicciones en el entorno doméstico".

En este caso, el reparto está encabezado por los actores Miguel Ángel Puro, Susi Sánchez, Hugo Arbués, Óscar de la Fuente, Abel de la Fuente, Pedro Vega Fabelo y Naiara Carmona; así como con la participación del ourensano Chechu Salgado en un papel secundario --ya premiado en el OUFF del año 2017--.

UNA EDICIÓN QUE "VA PARA ARRIBA"

Así, el presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha augurado expectativas "muy muy buenas" y ha destacado un evento que permite "poner en valor el patrimonio de la provincia".

"Claramente es un evento que va para arriba", ha celebrado y ha recordado que el pasado año 2025 el festival superó los 15.000 asistentes, un incremento del 50% con respecto al año anterior, repercutiendo en una ocupación hotelera en niveles "muy altos".

Asimismo, la pasado edición contó con un total de 3.802 asistentes en la Sección Oficial Internacional, 3.556 asistentes a la Exposición Making Movies y un total de 6.334 personas entre todas las actividades paralelas, con un impacto en redes sociales procedente de países como Argentina, Estados Unidos, Francia, Brasil o Italia.

En esta línea, el festival celebraba también la "enorme calidad de la programación" durante el pasado año, con una puntuación de 4 en "cinco de las doce películas" de la Sección Oficial Internacional y en "ocho de las diez películas" en la Sección Oficial Panorama Galicia.

Por ello, este año, el director artístico del festival, ha celebrado una nueva edición en la que "tienen cabida personas con diferentes inquietudes culturales y cinematográficas" y ha trasladado "felicidad y motivación" al dar "un paso más cara al nacional" con "mucho feedback" de fuera de Galicia.

SECCIÓN PANORAMA GALICIA

A pesar de que la programación completa del festival aún no ha sido anunciada, la dirección del festival sí ha avanzado algunos títulos que formarán parte de algunas de las secciones del evento.

Así, han destacado la Sección Panorama Galicia, en la que competirán cuatro documentales y tres obras de ficción --incluyendo una producción internacional de Irlanda y dos coproducciones con Portugal y Argentina--, algunas de ellas con estreno en Galicia, otras en España e, incluso, algún título de estreno mundial.

Entre las obras seleccionadas, se encuentran 'A avó e o amor', una obra de ficción de Raul Veiga coproducida entre Portugal y España, que narra la historia de dos hermanos que reciben una casa en el norte de Portugal como herencia de su abuela, pero "con una condición muy curiosa". La segunda coproducción, esta vez entre España y Argentina, es la obra de ficción 'A veces me entra tristeza, otras veces rebelión', de María Aparicio, que acompaña a la protagonista, Eva, mientras pasa unos días sola en Madrir "sin interés por conocer a gente nueva", hasta que conoce al historiador argentino Dante.

Asimismo, la sección incluye una producción de ficción irlandesa, 'Walking holiday' (El mismo camino), de Cian y Jack Desmond, que explora la historia de Seán tras dejar su trabajo en Irlanda y recorrer el Camino de Santiago, en donde conoce a Ana, una abuela gallega con la que "crea un vínculo estrecho a pesar de no compartir el mismo idioma".

Finalmente, la sección incluye cuatro documentales de producción en España: 'Alén dos silencios', de Carmen P. Granxeiro que "explora una realidad silenciada por la Historia"; 'Crías' de Xiana do Teixeiro, basado en diarios de la adolescencia; 'Guerrillero', de Joan Gamero que explora la historia del guerrillero Francisco Martínez, quien vivió oculto en las montañas de León y Ourense durante a posguerra; y 'Kiro', de María Yáñez, que narra la vida de la cantante Ana Kiro.

SECCIÓN MADE IN OU

En esta línea, la sección Made in OU incluirá diez proyectos entre ficción, documental y thriller, que arrancará el martes 29 de septiembre y finalizará el 2 de octubre.

Así, el martes se proyectará el largometraje documental 'Todo pode esperar', dirigido por Borja Casal y protagonizado por César Morán. La sección continuará el miércoles con tres documentales: 'Ferrín Arraiano', de Aser Álvarez; 'Mulleres en Parada de Sil', de Sabela Rodríguez; y 'Cando o vento arde', de Alfonso Arturo Álvarez.

A renglón seguido, el jueves ocuparán la jornada el thriller 'O Felo, de Suso Costa; así como la obra 'As mans da pulpeira', de Silvia Cachafeiro; y 'El silencio' de Allen Robert Angelo. Y, finalmente, la sección se despedirá el viernes con las obras 'Dopamina Zero', de Rodrigo Marini; la comedia criminal 'Dos Gardenias', de Juan Hervella-Rego; y 'Robó y ganó', de Aldán Michinel.

OTRAS SECCIONES

En este sentido, el festival ha revelado dos títulos que se incluirán en la sección Inédito, que estará compuesta por cinco largometrajes. Las obras anunciadas son 'Napoli New York', dirigida por el cineasta italiano Gabriele Salvatores; y la obra 'The Man I Love', protagonizada por el ganador de Oscar Rami Malek.

Asimismo, han avanzado una nueva edición de la actividad paralela Roteiros de Cine, con varias rutas cinematográficas al aire libre entre el 28 y 30 de septiembre y el 2 de octubre en distintos municipios de la provincia.

En este sentido, un total de once nacionalidades distintas estarán también presentes en los cortometrajes que competirán en esta edición. Entre ellas: España, con siete cortos de los cuales tres son galledos; Portugal, con dos obras; y países como Irán, Bélgica, China, Cuba, Canadá o El Salvador. Además, el festival ha anunciado la presentación oficial de la serie de Atresmedia 'Las hijas de la criada', en la sección Fóra de Serie.