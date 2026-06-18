Arranca el Arde Lucus con previsiones de lleno absoluto en la hostelería y el circo con aforo completo en los tres pases

Archivo - Inicio de los festejos de Arde Lucus 2025, a 12 de junio de 2025, en Lugo - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LUGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Lugo se prepara para dar el pistoletazo de salida a la celebración del Arde Lucus esta tarde de jueves con un lleno absoluto en las reservas hoteleras de la ciudad y con una alta demanda también en las localidades limítrofes.

Así lo ha explicado este jueves el presidente de la Asociación de Hostelería de Galicia y también de la provincial, Cheché Real.

"Contamos con que va a ser un Arde Lucus de éxito porque se esperan buenas temperaturas y ausencia de lluvia", ha añadido el responsable hostelero, que ha recalcado que está todo ocupado. "Además, hay un gran número de personas que acuden y no pernoctan por lo que contamos con un lleno total también en las calles", ha afirmado.

El responsable hostelero ha aprovechado para felicitar a las asociaciones "por el brutal trabajo de todo un año" y a la organización. "Pero la mayor felicitación es para la sociedad en general, que es la responsable de que esta fiesta sea lo que es hoy en día, su implicación es brutal", ha concluido.

Otro lleno total se ha registrado en la única actividad con aforo cerrado, el circo. Se han vendido la totalidad de las entradas, las 2.054 que hay en cada una de las tres sesiones. A pesar de las críticas por el "retraso" en la salida a la venta, el miércoles a la noche se ha colgado el cartel de todo vendido.

Se ultiman los preparativos en los campamentos antes de la apertura de la fiesta, que tendrá lugar a las 20.30 en el puente romano, con la llegada de las legiones romanas al mando del general Caio Antistio y el posterior encendido del fuego sagrado de Vesta. Precisamente en esta primera jornada, el Ayuntamiento ha organizado autobuses especiales gratuitos para unir el centro de la ciudad con la zona del puente romano. Saldrán a las 19.30 de Salvador de Madariaga y volverán a las 21.45.

PLAN DE SEGURIDAD

La seguridad este año es una pieza clave, por el volumen de visitantes que se espera. La Policía Nacional en Lugo ha puesto en marcha un amplio dispositivo con el objetivo de garantizar que esta cita cultural y turística se desarrolle "con total normalidad, seguridad y convivencia".

Así, esta previsto reforzar la presencia en la ciudad mediante un incremento significativo de efectivos, contando además con el apoyo de unidades especializadas de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El dispositivo estará orientado a la prevención de infracciones, prestando especial atención a hurtos, robos y otros delitos contra el patrimonio. Asimismo, se intensificarán las labores de seguridad ciudadana y vigilancia preventiva en los espacios con mayor afluencia de público.

Entre las actuaciones previstas, se llevarán a cabo controles destinados a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y de comunicación y registro por parte de los establecimientos de alojamiento.

La Policía Nacional también colaborará activamente en las iniciativas de prevención de la violencia sexual y de género. En este sentido, se mantendrá la coordinación con el Punto Violeta habilitado durante las fiestas en los campamentos del Arde Lucus, "promoviendo espacios seguros y libres de cualquier tipo de agresión o conducta irrespetuosa".

Otras medidas que se pondrán en marcha serán recomendaciones preventivas para que residentes y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con tranquilidad, prestando especial atención a la protección de objetos personales, documentación y dispositivos móviles.

La Policía Nacional hace un llamamiento a la "prevención y la colaboración ciudadana" a través de un vídeo.

PLAN DE TRÁFICO

Además del plan de Seguridad, el Arde Lucus cuenta con un amplio plan de Tráfico ya que un gran número de actos implicarán cortes puntuales o continuados, con especial atención a la zona del puente romano hoy o la explanada del pabellón municipal y la ronda de la Muralla el sábado y el domingo, que es donde se celebra el circo y tienen lugar los desfiles.

Junto al Plan de Tráfico, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan de refuerzo de la limpieza. Tras los trabajos previos de adecuación de las zonas de concentración de actividades realizados los últimos días, se procederá a un refuerzo del servicio de limpieza y recogida de residuos, especialmente en la zona de vinos, campamentos y otros lugares de representaciones.

Estas labores se realizarán preferentemente con máquinas eléctricas para evitar molestias en las celebraciones y terminarán con una limpieza exhaustiva el lunes, cuando terminen las fiestas.

PROGRAMA

El 25 aniversario de las fiestas llega con un programa un poco más amplio en el que figura más música y más espectáculos de calle. Los días fuertes volverán a ser sábado y domingo, con programación desde primera hora de la mañana mientras que el viernes será solo por la tarde. El encargado de cerrar los actos será Abraham Cupeiro, que ofrecerá el 21 un concierto especial en la Praza de Santa María.

La música tendrá también un papel protagonista con la actuación de Celtica Pipes Rock!, una formación europea conocida por combinar gaitas con rock y metal sinfónico en un espectáculo acompañado de efectos visuales y pirotecnia. A ellos se sumará Grimorium, compañía especializada en ambientaciones medievales y fantásticas que fusiona música en directo, interpretación y animación escénica.

Otra de las grandes novedades es la ampliación del Circo Romano. Ante la creciente demanda de público y asociaciones participantes, la organización decidió incorporar tres representaciones: una sesión de tarde y un espectáculo nocturno el sábado y una función dirigida específicamente al público infantil el domingo.

Entre los actos más destacados figuran la llegada de las legiones romanas y el encendido del fuego sagrado de Vesta, que marcarán el inicio de la fiesta; la Asamblea Galaica y la Declaración de Guerra; la recepción de tropas y tribus extranjeras; el gran desfile de tropas romanas y tribus castreñas alrededor de la Muralla; el Nacimiento de un pueblo galaico-romano; los bautismos y bodas celtas; las sesiones del Senado; el Asalto al Monte Medulio; las luchas de gladiadores y el apagado del fuego sagrado, que pondrá el broche final a la celebración el domingo por la noche.

Aumento la actividad en la calle con música, percusión, teatro y los espectáculos itinerantes de la mano de compañías como Tambukada, Tympana Galaica, Vulcano, Malatitsch, Kaltie, Trip Malabar.

Otros de los cambios es la reubicación de los puestos de venta, que pasan a situarse en la calle de A Raíña, o el cambio del desfile de los escolares, que se realizará el domingo por la mañana.