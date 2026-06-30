Arranca la PAU extraordinaria en Galicia con 2.916 alumnos matriculados en 15 sedes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) congregará desde este martes y hasta el jueves a 2.916 estudiantes en 15 sedes repartidas por las cuatro provincias gallegas, según los datos difundidos por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG).

La CIUG ha agradecido y reconocido "el esfuerzo y el trabajo realizado por todas las personas implicadas en este proceso", desde el profesorado, al personal de administración y de servicios, hasta las comisiones delegadas y colaboradores.

"Todo está preparado para que las pruebas se desarrollen con normalidad, equidad y con las máximas garantías", ha insistido la CIUG en un comunicado.

Con todo, la Comisión Interuniversitaria ha agradecido especialmente "la actitud respetuosa que siempre muestra el alumnado favoreciendo el correcto desarrollo de las pruebas" y ha reiterado su compromiso con una universidad pública "de calidad y accesible a toda la sociedad".

Por volumen de alumnos, destacan las sedes de Vigo, que suman 711 estudiantes repartidos entre la Facultad de Filología y Traducción (245), el Edificio de Ciencias Experimentales (239) y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación (227).

Le siguen A Coruña con 555 matriculados y Santiago de Compostela con 528 alumnos entre sus dos centros asignados. En el resto de la comunidad, la afluencia se distribuye de la siguiente manera: Pontevedra (352), Ourense (275), Lugo (231) y Ferrol (172). Asimismo, se han habilitado centros en localidades como Viveiro (39), A Rúa (37) y Cee (16) para facilitar la realización de los exámenes.