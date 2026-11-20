SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La próxima semana arrancará en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, el juicio contra el hombre acusado de asesinar en marzo de 2024 a la que había sido su pareja, y madre de su hijo de dos años, en Palmeira, en la localidad coruñesa de Ribeira.

Será un jurado popular el encargado de decidir sobre la culpabilidad del hombre, que se enfrenta a una pena de 25 años de prisión por el crimen y por el maltrato habitual al que sometía a su expareja, tal y como recoge el escrito de acusación Fiscal.

Ambos habían mantenido desde 2019 una relación sentimental en el marco de la que se había producido una denuncia y una condena por malos tratos. Eran padres de un niño pequeño que en el momento del crimen contaba con 2 años.

El procesado, recoge el escrito, que había ejercido control y vejaciones contra la mujer durante su relación, no aceptaba la ruptura, la vigilaba y la llamaba casi a diario, lo que la obligó a ella a bloquear su contacto.

El 19 de marzo de 2024, el día de los hechos, el acusado acudió a recoger a su hijo pequeño a la guardería y lo dejó a cargo de su hermana. Posteriormente, se dirigió a la casa en la que residía la mujer en Palmeira llevando consigo una navaja de 9,5 centímetros de hoja que "había adquirido varios meses con anterioridad con intención de acabar con la vida de ésta".

Una vez en el interior del piso, dentro de la cocina, el hombre la atacó de forma inesperada y repentina y le asestó hasta seis puñaladas en la parte derecha del cuello y la cabeza, otra en la parte izquierda del cuello y una en el tórax, que le causaron la muerte.

Antes de que llegara la policía, el hombre también se causó heridas a sí mismo. Permanece en prisión provisional desde el momento de los hechos.

Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de asesinato y de otro delito de violencia habitual, por lo que pide para el procesado 25 años de prisión.

MEDIDAS ESPECIALES

Dados los hechos "extremadamente graves" que se juzgan en este caso, explica la Audiencia, un auto del pasado día 13 establece un dispositivo de seguridad y medidas de protección para la familia de la víctima.

Así, se ha determinado que los familiares del procesado que deben prestar declaración accedan a la sede judicial por una entrada diferenciada y que se garantice que las familias de la víctima y del presunto asesino no tengan contacto visual, a través de la utilización de biombos.

El auto también prohíbe fotografiar o identificar a determinados testigos y a sus hijos menores, y prevé asistencia psicológica para los allegados de la víctima.