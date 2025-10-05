Arranca en Santiago la manifestación contra el "genocidio" y la ocupación israelí en Palestina

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas recorren a esta hora las calles de Santiago para "llamar genocidio al genocidio" y clamar contra la ocupación israelí en Palestina.

Bajo el lema 'Galiza con Palestina, dous anos de xenocidio, 77 anos de ocupación', la manifestación ha partido de la Alameda compostelana en torno a las 12.00 horas y los asistentes ya recorren las calles del centro de la capital gallega hasta llegar a la Praza do Obradoiro.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la marcha, Óscar Baladares, de la Coordinadora Galega de Solidaridade con Palestina, ha aseverado que "el genocidio es solo una fase, son 77 años de ocupación y, por tanto, hay que continuar movilizando al pueblo gallego para dar respuesta".

"Lo que reclamamos es que termine la ocupación de Palestina y que los palestinos tengan su estado libre e independiente, que tengan sus derechos como cualquier otro pueblo y que vivan en paz y en dignidad", ha esgrimido Sami Ashour de la Coordinadora Galega.

Con todo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta manifestación, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, el secretario xeral del PSdeG,José Ramón Gómez Besteiro, y el secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López, entre otros.