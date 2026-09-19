Arrancan con normalidad en Silleda las oposiciones para cubrir 256 plazas, a las que optan 16.300 aspirantes

Corgos visitan el recinto ferial donde tiene lugar el proceso selectivo. - XUNTA

Corgos destaca un nuevo protocolo para detectar la presencia de dispositivos electrónicos no permitidos durante las pruebas

SILLEDA (PONTEVEDRA), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, ha reivindicado el "esfuerzo" de la Xunta por ofrecer empleos públicos estables que redunden en un servicio de calidad a la ciudadanía. De este modo, en 2026 se convocarán un total de 41 procesos selectivos con más de 2.000 plazas ofertadas, de los que 22 ya están convocados, con 804 plazas ofertadas. Los restantes se convocarán en el último trimestre del año.

El conselleiro de Administración Pública ha visitado el recinto de la Feira Internacional de Silleda, donde supervisó el operativo de las pruebas de los procesos selectivos que se realizan durante todo el fin de semana, que convocan a casi 16.300 aspirantes para acceder a 256 plazas, y que han arrancado, según ha explicado, con normalidad.

La prueba de la mañana de este sábado corresponde al cuerpo superior (A1), en la que se inscribieron 1.323 personas que aspiran a 59 plazas. Por la tarde, a partir de las 15,30 horas, están llamadas a participar 1.851 aspirantes, convocados para 40 plazas del cuerpo de gestión (A2).

Este domingo, a las 9,00 horas, 6.745 opositores se presentarán a la convocatoria del cuerpo administrativo (C1), que cuenta con 74 plazas. Por la tarde, a partir de las 15,30 horas, están llamadas a participar 6.359 aspirantes convocados para 83 plazas del cuerpo auxiliar (C2).

NUEVO PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Miguel Corgos ha destacado la puesta en marcha de un nuevo protocolo para detectar la presencia de dispositivos electrónicos no permitidos durante la realización de las pruebas. Se prohíben teléfonos móviles, relojes, gafas con cámara, videocámaras, dispositivos de inteligencia artificial, conectividad inalámbrica, geolocalización o sistemas de transmisión o recepción de datos.

"Se puede identificar su uso con equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos y materiales ferromagnéticos", ha indicado el conselleiro, antes de matizar que todos los controles se realizan "sin causar molestias a las personas presentadas, solo en caso de necesidad y con proporcionalidad."

MOVILIDAD SIN PRECEDENTES

El conselleiro de Facenda e Administración Pública ha aprovechado para agradecer también a todas las personas empleadas públicas la colaboración en el procedimiento coordinado de elección de destino y toma de posesión de cerca de 3.000 personas. "

Un volumen de movilidad sin precedentes", ha afirmado, que transcurre "con total normalidad" y que va a completar "un largo proceso dirigido a la promoción, estabilización y mejora del empleo público."