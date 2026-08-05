Arrancan las obras del último tramo de la autovía entre Lugo y Sarria, con una inversión de 37,7 millones de euros

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, junto al delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, supervisará el inicio de las obras de conversión en autovía del tramo Nadela-A Pobra de San Xiao - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia ha iniciado este miércoles las obras del último tramo para completar la autovía entre Lugo y Sarria, con un presupuesto de 37,7 millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, ha visitado este miércoles el comienzo de estos trabajos.

Según detallan en un comunicado, la actuación contempla el desdoblamiento para convertir en autovía el tramo del actual corredor que arranca en la glorieta de Nadela y finaliza en el enlace de la Pobra de San Xiao, donde conecta con el tramo puesto ya en servicio en el 2022. Son, en total, 13,5 kilómetros de recorrido y la nueva autovía pasará a denominarse AG/AG-22, siendo libre de peaje.

La conselleira ha reivindicado la envergadura de este proyecto, que contempla varias actuaciones singulares, entre ellas los dos viaductos que se construirán sobre el río Chamoso y Neira, el primero de 259 metros de longitud y el segundo de 160 metros. A esto hay que sumar los enlaces de O Corgo y Maceda, un cruce de vía bajo la A-54, así como la ampliación de 13 pasos superiores y siete inferiores.

El plazo de ejecución de las obras será de 36 meses y los trabajos comenzaron ya con las primeras intervenciones de señalización y desbroce en el entorno donde se construirá el futuro viaducto sobre el río Chamoso, que discurrirá paralelo al actual.

La infraestructura, que se calcula que tendrá un tráfico de 8.000 vehículos diarios, beneficiará a una población de 100.000 personas de los ayuntamientos de Lugo, O Corgo y O Páramo, además de transportistas y visitantes.

Sobre esto, la conselleira ha remarcado que la actuación mejorará la seguridad vial y permitirá acortar tiempos de viaje. La nueva autovía, que tendrá una limitación de velocidad de 120km/h, hará más cómodo el desplazamiento entre Lugo y la comarca de Sarria, conectando de manera más eficiente con los grandes ejes (A-6 y A-54) que confluyen en Nadela.

INVERSIONES EN VÍAS DE ALTAS PRESTACIONES

Por otra parte, Allegue ha destacado el compromiso de la Xunta "con una hoja de ruta clara" para seguir sumando cada año nuevos kilómetros en las vías de altas prestaciones en la comunidad, además de seguir invirtiendo en conservación.

A este respecto, ha apuntado que a día de hoy las actuaciones en marcha en Galicia en vías de altas prestaciones suman 170 millones de euros de inversión, que se destinan a la prolongación de la AG/AG-59 Santiago-A Estrada; a la VAP Tui-A Guarda; a la prolongación de la autovía de A Costa da Morte y al desdoblamiento de un trecho de la carretera Brión-Noia para convertirlo en autovía.

"Damos otro gran paso en el marco de nuestro compromiso para seguir mejorando la seguridad, la conectividad y vertebración de nuestro territorio y con eso la competitividad económica en esta comarca lucense y en toda Galicia", ha concluido.