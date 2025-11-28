Los arrestados por el incendio en un edificio de A Coruña son un vecino y un electricista

Varios servicios de emergencia trabajan en la calle San Isidoro donde se registró un incendio en un edificio - Gustavo de la Paz - Europa Press

A CORUÑA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los detenidos por el incendio registrado en la tarde de este jueves en un edificio de A Coruña, en el que falleció un hombre y otro se encuentra en estado crítico, son uno de los vecinos que no tenía luz y el electricista al que llamó, según han informado fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press.

Y es que los hechos que derivaron en el posterior incendio se produjeron cuando un residente comprobó que no tenía luz lo que dio origen a que se efectuasen con posterioridad comprobaciones y trabajos en el cuadro de luces por parte de una persona que, según estas fuentes, no estaría dado de alta para ejercer las labores de electricista, así como por el otro detenido.

Las dos personas fueron arrestadas por un supuesto delito de homicidio imprudente ya que el fuego se produjo por la manipulación del cuadro eléctrico del edificio.

El suceso, según la información del 112 Galicia, se ocasionó sobre las 17.45 horas de este jueves y hasta el lugar se movilizaron los bomberos de la ciudad herculina que, una vez en el punto, encontraron las escaleras llenas de humo.

Procedieron a sofocar las llamas y, durante los trabajos de ventilación, localizaron a dos personas inconscientes en el primer piso. Los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 les prestó asistencia en el lugar, pero solo uno de los hombres pudo ser evacuado, en estado crítico, al Hospital Universitario de A Coruña.

REALOJO

Mientras, los demás residentes en el inmueble, con 37 vecinos, fueron desalojados. En el lugar, hubo vigilancia policial para que no hubiese robos ni entrase nadie en el edificio, han precisado fuentes municipales.

En cuanto a la situación de los afectados, han explicado que una veintena de ellos fueron realojados en establecimientos hosteleros de la ciudad por parte de los servicios sociales municipales y el resto se fueron con familiares o amigos.

También se habilitó el pabellón de la Sagrada Familia para la coordinación de los cuerpos policiales y bomberos, así como otro personal municipal, que intervino en el operativo, reuniendo allí a las familias antes del realojo en otros lugares. Los bomberos continúan en esta jornada revisando el inmueble, donde ya el jueves se efectuaron tareas de ventilación.