Arteixo Telecom presenta un ERTE de casi un año para toda su plantilla en As Pontes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

UGT informa de que Arteixo Telecom ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de 318 días para la totalidad de la plantilla en As Pontes (A Coruña).

Todo ello después de que Mirai Investments comprase Arteixo Telecom en abril de 2025 esta empresa gallega especializada en el diseño y fabricación de tarjetas electrónicas para sectores como el aeronáutico, el ferroviario, el energético o la defensa. La adquisición se llevó a cabo para integrarla en su división de electrónica, denominada Ohmnia.

Fundada en 1972, Arteixo Telecom opera desde unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados y cuenta con un equipo de unos 80 profesionales, explicaba Mirai en el momento de la compra, en el que destacaba una facturación de más de 12 millones de euros anuales.

Al respecto, los representantes de los trabajadores muestran su rechazo frontal a una ERTE "desproporcionado" y una decisión de "enorme impacto", "sin asumir compromisos que aporten garantías de futuro". "Uno de los aspectos más preocupantes es la negativa de la dirección a incorporar una cláusula de garantía de empleo, una medida fundamental para ofrecer seguridad al plantel una vez termine el periodo de suspensión", lamenta UGT-Fica.

Así, los trabajadores han protestado ante el centro de trabajo del polígono Penapurreira, en As Pontes. Exigen a la empresa que rectifique su postura y proteja "realmente el empleo y los derechos del conjunto de personal".